Hockey ghiaccio: Tanta preziosa esperienza per i gladiators Under 11

HC Aosta Gladiators – Real Torino <wbr></wbr> 6-3

Hockey Como – HC Aosta Gladiators <wbr></wbr> 7-0

Torino Bulls – HCAosta Gladiators <wbr></wbr> 4-6

HC Aosta Gladiators: Giacomo Meucci, Gabriel Franchi, Simone Nardella, Xavier Rosset, Davide Boscolo, Stefano Terranova, Federico Sinigaglia, Etienne Montegrandi, Liam Garau. Coach: Michael Lattanzi.

L'Under 11 è l'ultima categoria delle giovanili a campo ridotto e con alcune regole ancora applicate in modo “semplificato”. Come tale, inizia ad essere quella in cui le cose prendono una piega “seria”.

Il bilancio del raggruppamento quadrangolare di oggi, per i Gladiators, è positivo. Belle affermazioni sulle due piemontesi e strada in salita contro il Como (formazione che vedeva numerosi “rinforzi” da Milano e quasi solo leve in età, mentre molti Gladiatori si sono appena affacciati alla categoria), ma nessuna resa incondizionata, perché l'hockeysta sa che il gioco si impara soprattutto quando si perde. Bravi, ragazzi.