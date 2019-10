Biathlon: Atleti Asiva si preparano per la Coppa del Mondo di Ostersund in Svezia

In vista dei duri impegni agonistici che apriranno a novembre la stagione 2019/2021, tra i quali la Coppa del Mondo a Ostersund in Svezia, è pronto l'allenamento atletico dal 18 al 21 ottobre a Bionaz per la squadra Asiva di Biathlon.

Gli allenatori Marino Oreiller, René Laurent Vuillermoz e François Viérin hanno convocato: Ambra Fosson, Martina Trabucchi (Sc Brusson), Laura Sciarpa (Sc Sarre), Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace); Denis Muscarà (Sc Brusson), Francesco Petitjacques, Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace), Federico Leone (Sc Amis de Verrayes), Stefan Navillod (Team Ski Torgnon 2.0), Pietro Segor (Gs Godioz) e gli Aggregati Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes), Thierry e Jérôme Bianquin (Gs Godioz), Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace).

Intanto la Nazionale azzurra di scialpinismo è ancora al lavoro, sino a domani giovedì 17 ottobre, al Passo dello Stelvio (Sondrio). Tra i convocati Robert Antonioli, Michele Boscacci, Damiano Lenzi, Nadir Maguet, Davide Magnini, Alba De Silvestro, Giulia Murada (Cse), Sebastien Guichardaz (Sc C. Gex).