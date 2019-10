Calcio: Promozione, lo Charva costretto a vincere contro il disperato Banchette

E' una sfida, quella di domenica contro l'Ivrea Banchette, che lo Charvensod impegnato nel campionato di Promozione dovrà assolutamente vincere se vorrà avere ancora dire la sua in una classifica cortissima dopo sei giornate.

Ci sono soltanto sei punti di distacco tra lo Charva di mister Fermanelli e le prime della classe Settimo, Rivarolese e Volpiano a 13 punti, un divario che potrebbe essere colmato, secondo l'allenatore, "scendendo in campo senza timore, con la testa sgombra da pensieri bui e con un unico obiettivo, vincere".

Bisi, Garbini, Riente e Rovira ovvero gli attaccanti dei rossoneri sono chiamati al gol contro un Banchette ridotto al lumicino per le troppe assenze e con solo cinque punti nella bisaccia. Fermanelli intanto blinda la difesa: domenica Joly, Ceccon e Caminiti saranno schierati appena dietro i centrali Pesa, Carpentieri e Carere.

In casa di patron Massimo Lattanzi brucia la sconfitta per 2 a 1 patita a Volpiano. "E' tempo di riscatto - ha scritto Lattanzi sui social - dobbiamo far valere il nostro peso in un campionato che, ne sono sicuro, è assolutamente alla nostra portata".