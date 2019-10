Hockey ghiaccio: Gli impegni dell'HC Gladiators

- domani, sabato 5 ottobre, alle ore 16.30, alla Patinoire di corso Lancieri, esordirà il progetto femminile promosso dalla nostra società, impegnato nel campionato dell'Italian Hockey League Women: l'HC Girls Project sfiderà l'AHC Lakers Neumarkt Egna;

- sempre sabato 5, alle ore 17, allo stadio Pranives di Selva di Val Gardena (Bz), la Under 17 incontrerà, nel campionato nazionale maschile, i padroni di casa dell'HC Gherdeina;

- ancora sabato 5, alle 18.20, esordio in trasferta nel girone nord-ovest del campionato di categoria anche per l'Under 13, che sarà a Sesto San Giovanni (Mi);