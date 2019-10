Hockey ghiaccio: I Gladiators U 15 vendemmiano contro il Milano Rossoblu

HC Aosta Gladiators: Benjamin Jordaney, Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Alessandro De Santi, Federico Marangoni, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Federico Gisonna, Alessandro Carbone, Edoardo Muraro, Sofia Gisonna, Matteo Mazzocchi, Johann Menegatti, Giorgio Blanchet, Simone Cosentino, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino, Brendon Dedja. Coach: Luca Giovinazzo / Davide Baraldi.

Marcatori: Matteo Giacometto (5), Alessandro Minniti (4), Andrea Gesumaria (2), Matteo Mazzocchi (2), Marco Cosentino, Nathan Garau, Nicholas Gianni, Edoardo Muraro.

Esordio in casa con il botto, per questo campionato, per la Under 15. La partita con il Milano Rossoblu si annuncia a senso unico sin dal primo drittel e il 17-2 finale lo testimonia. Buona parte del roster è andata a segno, che dinanzi al pubblico aostano è sempre una bella cosa, e il morale è alle stelle per l'avvio scoppiettante di una stagione in cui i Gladiators, in questa categoria, non nascondono l'aspettativa. Partiti con la vittoria a Pinerolo, grazie al risultato di oggi i ragazzi di Giovinazzo sono a punteggio pieno e il prossimo impegno sarà domenica 6 ottobre, nuovamente in trasferta, sul ghiaccio del Palatazzoli, alle 12, contro i Torino Bulls. Avanti tutta, ragazzi.