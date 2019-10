Hockey ghiaccio: H1; Una tripletta battezza il campionato dei Gladiators

HC Aosta Gladiators – HC Valpellice Bulldogs 3-0 (2-0, 1-0, 0-0)

HC Aosta Gladiators: Andrea Melotto, Federico Bottani, Giorgio Cosentino, Fabio Lombardo, Mattia Cicchetti, Davide Baraldi, Michael Lattanzi, Stefano Sozzi, Pascal Blanc, André Guichardaz, Alessandro Birtig, Tommaso Rossi, Luca Baraldi, Claudio Dezoppis, Luca Pignataro, Nicolo' Bufacchi, Nicolò Napoli. Coach: Luca Lattanzi.

Marcatori: Fabio Lombardo (0:53), Pascal Blanc (13:53), Andrea Melotto (31:53).

Parte convincente, con un'affermazione per 3-0, il cammino della squadra Senior nel campionato di IHL Division 1. Si esordisce alla Patinoire di corso Lancieri, contro un Valpellice che, per l'occasione, schiera una formazione sostanzialmente imbastita su elementi della sua Under19. Gioventù significa tanta energia, variabile che sicuramente può mettere in difficoltà, ma l'esperienza nell'hockey può compensare e fare la differenza. I valdostani aprono le marcature quando non si gioca nemmeno da un minuto. Raddoppio prima della fine del drittel iniziale e terza rete nel secondo, sfruttando altrettanti power-play. L'ultima frazione è quella che confronta i ragazzi di coach Lattanzi a qualche difficoltà in più, ma la testa c'è e si riesce a portarla a casa a reti inviolate.