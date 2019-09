Volley: Mihaela Chira dal Fenusma alla serie A in Romania

Si avvera, e in modo del tutto inaspettato, il sogno nel cassetto di Mihaela Chira, 20enne aostana originaria della Romania, oggi pallavolista di serie A ma fino a pochi giorni fa schiacciatrice e punta di diamante della squadra di volley del Fenusma di serie D.

Ai primi di questo mese si stava allenando con le sue compagne di squadra in vista della ripresa del campionato, quando una sera ha ricevuto la telefonata di Florin Volnea, allenatore del Medgidia Volley, formazione della città di Costanza che milita nella serie A romena.

Chira aveva conosciuto Volnea casualmente tre anni fa, al mare; il tecnico l'aveva vista giocare apprezzandone le doti atletiche e la grinta agonistica. Al telefono, le ha proposto di firmare il contratto con la prima squadra del Medgidia per l'imminente campionato: lei ci ha pensato su il tempo necessario a fare le valigie e imbarcarsi sul primo aereo diretto a Costanza. Da due settimane si allena a Costanza, pronta a iniziare a giocare quanto prima anche se, per conquistarsi un posto da titolare, dovrà darsi da fare per dimostrare il proprio valore.

"Siamo tutte felici per lei - commenta Miriam Chapellu, coach del Fenusma femminile, parlando anche a nome delle ex compagne di squadra di Mihaela - e credo che per qualunque giocatore o giocatrice di serie D la chiamata in massima divisione sia un sogno che si avvera. Le auguro sicuramente di farsi valere e di conquistare un posto in squadra da titolare".