Wheelchair Curling: Egidio Marchese al primo torneo internazionale Italia Cina Russia

“Per noi è stato una ripresa di contatto con ghiaccio in vista della stagione agonistica ed il risultato non tanto importante per la classifica ma per verificare le condizioni fisiche che stiamo affinando”. Egidio Marchese, capitano dell’Italia e della Disval, commenta l’andamento della prima edizione del Torneo Internazionale di Wheelchair Curling, competizione ospitata al PalaTazzoli di Torino.

L’Italia A e B si sono classificate al sesto e settimo posto, mentre il torneo è stato vinto dalla Russia seguita dalla Cina e ovviamente dagli azzurri.

EGIDIO MARCHESE

L’organizzazione è stata affidata ad Asd Sportdipiù in collaborazione con Virtus Piemonte Ghiaccio e con il patrocinio di Città di Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e Comitato Italiano Paralimpico Piemonte.

Le nazioni partecipanti erano tre – Italia, Cina e Russia – ma le formazioni che scenderanno sul ghiaccio sono state sette grazie alla presenza delle “squadre B”. E’ stato importante banco di prova per gli azzurri di Violetta Caldart che saranno schierati in due formazioni per dare modo al tecnico di visionare tutti i giocatori in vista delle selezioni chiamate a determinare la Nazionale dei prossimi Campionati Mondiali B di Lohia. In Finlandia sarà determinante qualificarsi ai Mondiali Gruppo A per sperare nella partecipazione alle prossime Paralimpiadi di Pechino.

“Quello di Torino – spiega Marchese è stato il primo di una serie di appuntamenti a cui prenderemo parte nel mese di ottobre con le partecipazioni al Torneo Internazionale di Wetzikon in Svizzera e successivamente a quello di Tallin, in Estonia”.

Questa la composizione della squadra italiana:

Italia A: Angela Menardi, Matteo Ronzani, Paolo Ioriatti, Egidio Marchese, Sandro Dal Farra.

Italia B: Gabriele Dalla Piccola, Stefano Tacca, Lucrezia Celentano, Orietta Bertò, Emanuele Spelorzi.

Staff tecnico: Violetta Caldart (Allenatore), Amanda Bianchi (Aiuto allenatore), Giananadrea Gallinatto (Aiuto allenatore), Flavio Perucca (Aiuto allenatore).