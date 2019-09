Hockey ghiaccio: Gladiators U17 vittoriosi in trentino contro il Valdifiemme

Under 17, Campionato nazionale, Cavalese (Tn), Sabato 21 settembre, Ore 17.30

Valdifiemme JTH – HC Aosta Gladiators 0-5 (0-0, 0-2, 0-3)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Federico Paternoster, Marco Olivo, Alessia Gisonna, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Marta Mazzocchi, Alessandro Minniti, Daniele Doriguzzi Toia, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Davide Gerbi, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Alessandro Carbone, Andrea Gesumaria, David Cicchetti. Coach: Luca Giovinazzo/Davide Baraldi.

Marcatori: Paternoster (31:42), Gerbi (36:11), Gianni (42:43), Fanelli (54:37), Gerbi (56:16).

Il match parte con le squadre che si studiano nel primo drittel, poi i Gladiatori riescono ad allungare nel secondo, con due reti, ed a mettere al sicuro la vittoria nel terzo, siglando altri tre goal e difendendo in modo da non incassarne.

E' il secondo successo consecutivo e fa sì che i nostri siano a punteggio pieno (alla pari con Caldaro) in testa alla classifica del Girone 2. Il cammino è ancora lunghissimo, ma è una sensazione che riempie di morale i ragazzi e i coach.

Anche perché, dopo un doppio turno di trasferta, per la squadra si avvicina l'esordio casalingo: sarà sabato 28, alle 18.30, alla patinoire di corso Lancieri, contro l'HCB Foxes (Bolzano). Una sfida cui assistere. Non ci si potrebbe arrivare in condizioni migliori.