Calcio: U16 e U19; avvio in sordina di Aygreville e Charvensod

E' iniziata più male che bene la stagione per le quattro formazioni valdostane impegnate nei campionati giovanili interregionali.

Under 16

Fa impressione la batosta subìta in trasferta dall'Aygreville di mister Anania per mano, anzi per 'piede', di uno scatenato Rosta: è finita 9 a 1 per i piemontesi, unica rete di marca valdostana siglata da Mammoliti al 84°. Domenica prossima l'Aygre incontra fuori casa il Lascaris, sconfitto nel match d'esordio dal Pozzomaina per 3 a 2.

Sorridono invece mister Fermanelli e il suo Charvensod, che sul campo di casa ha calato il poker sul Lucento: doppietta di Bidese al 10° e al 15° del primo tempo; nella ripresa Jotaz dopo 12 minuti porta lo Charva sul 3 a 0 e al 30° Cutano chiude i conti. Prossima sfida domenica in trasferta contro il Venaria.

Under 19

L'Ivrea Banchette ha domato facilmente in terreno amico la spenta Aygreville di mister Vigon: è finita con il risultato tennistico di 6 a 2 per i canavesani, reti di Viot e Distasi per le Aquile, che domenica 22 settembre ad Aymavilles sfiderà il Lascaris.

Punto prezioso, invece, per lo Charvensod in casa del Cirié. In vantaggio i piemontesi al 4° con Cigna; la formazione di mister Volpone risponde con la rete di Petey al 20°. Per tutto il match i valdostani hanno spinto sull'acceleratore e i reparto d'attacco si è portato più volte sottoporta, ma la difesa dei Cirié ha retto l'assalto. Domenica lo Charva gioca in casa contro la Pro Eureka.