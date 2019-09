Hochey ghiaccio. Ad Aosta le lame Gladiators sfrecciano in piazza

Il centro di Aosta è stato invaso ieri dai Gladiatori delle lame d'argento. Dalle ore 16, in place des Franchises, squadre, allenatori e dirigenti della Aosta Gladiators hanno allestito un gazebo per far conoscere la disciplina. Negli obiettivi societari, il territorio non è una variabile avulsa, e quindi vogliono avvicinare l'hockey su ghiaccio ai cittadini.