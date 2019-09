Hockey ghiaccio: L'U17 dei Gladiators espugnano il Fassa Alleghe

“Buona la prima” per la Under 17 dei Gladiators che, sul ghiaccio di Alba di Canazei, in una partita dal ritmo sostenuto, risolve tutto tra l'ultimo minuto del primo drittel e quello iniziale del secondo. Quando si gioca da appena più di 19 minuti, i nostri aprono le marcature, sfruttando a dovere un doppio power-play. Ancora in superiorità numerica, decidono di non farsi mancare il raddoppio, nel giro di otto secondi. Si va negli spogliatoi e, quando si rientra, tempo 26 secondi e i goal di vantaggio diventano tre. Da lì, la partita è fatta di amministrazione del bottino accumulato, ma con i padroni di casa che non rinunciano a provarci, ma i nostri finiscono portando a casa i tre punti.

Under 17, Campionato nazionale – Sabato 14 settembre, Alba di Canazei (Tn), Ore 16

Fassa/Alleghe – HC Aosta Gladiators 0-3 (0-2, 0-1, 0-0)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Marco Olivo, Alessia Gisonna, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Daniele Doriguzzi Toia, Federico Gisonna, Andrea Gesumaria, Nicolò Borio, David Cicchetti, Davide Gerbi, Nathan Garau, Nicholas Gianni, Federico Paternoster. Coach: Luca Giovinazzo / Davide Baraldi.

Marcatori: Andrea Gesumaria (19:08), Davide Gerbi (19:16), Fabio Pietromica (20:26)

Il prossimo impegno vedrà i Gladiators ancora in trasferta nel campionato U17: sabato 21 settembre, alle 17.30, a Cavalese (Tn), contro il Valdifiemme JTH.