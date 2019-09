Hockey ghiaccio: Alla Festa dello sport di Sarre protagonista il puck

Agli impegni sul ghiacci, ancora limitati, in questo week-end i Gladiators hanno affiancato quelli per la promozione dell'hockey. La stagione è agli albori ed è il momento più propizio per scoprire la disciplina. Una nutrita delegazione della società – capitanata dalla mascotte – ha partecipato alla 4a “Festa dello Sport” di Sarre, dove tanti hanno voluto avvicinarsi e provare a tirare il dischetto.