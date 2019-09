Skiroll: La Coppa del mondo è marchiata Matteo Tanel

La Coppa del Mondo di skiroll senior maschile ritorna in Italia grazie ad un superlativo Matteo Tanel. Nel 2013 vinse Eugenio Bianchi e poi è stato un continuo dominio svedese con Johansson e poi Robin Norum.



Una stagione da incorniciare per il bolzanino che si è messo in luce fin dalle prove di Pechino, poi le medaglie mondiali: l'oro nella Team Sprint con Francesco Becchis e l'argento individuale nella mass start. Un'ottima trasferta a Khanty Mansiysk, dove Matteo ha recuperato parte della differenza punti sui due scandinavi Ragnar Bragvin Andresen e Victor Gustafsson.



Soli 5 punti separavano i tre contendenti e poi il capolavoro di Matteo che sul Bondone infliggeva un buon distacco sui due pretendenti alla vittoria finale. Infine la gara di sabato con la vittoria nella mass start di Ziano.



Oggi sulla prova del Cermis era importante controllare i due scandinavi e così è stato. Eugeniy Dementiev è stato ancora una volta il re del Cermis ma Matteo Tanel è giunto secondo a 11.7 e 3° un ottimo Luca Curti. Buona prova per Emanuele Becchis che è giunto quinto a soli 1:18.5 dalla vetta.



12° Michael Galassi, 13° Francesco Becchis, 15° Jacopo Giardina, 19° Michele Valerio, 27: Simone Ripamonti e 36° Alessio Berlanda.