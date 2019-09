Calcio: Esordio amaro per lo Charvensod

Prime indicazioni dopo la giornata numero 1 di Promozione B. Difficile dire chi potrà vincere, di sicuro tra le "papabili" c'è il Lascaris di Berta: esordio niente male, 2-0 allo Charvensod con i gol di Pisani e Stefano Rizzo.

Risponde in quaterna il Venaria: D'Agostino, due gol di Arabia e sigillo del 4-1 all'Esperanza con Dosio, uno dei pilastri del trionfo in Prima.

Settimo ha trovato un giocatore che sta diventando fondamentale: ancora decisivo Fascio dopo i gol e gli assist nelle amichevoli e in Coppa Promozione. E' suo l'1-0 al Bsr Grugliasco.

Caselle, invece, esulta al 94': Zullo in rete per il 2-1 definitivo al fotofinish sull'Ivrea Banchette, che aveva pareggiato l'1-0 su rigore di Lepera. Convince anche il Volpiano, che trova la doppietta di Comentale nel 2-1 al San Mauro, passato in vantaggio per primo con Patrono.

Rimpianti per l'Alpignano, ripreso al 93' da Cau del Quincitava (2-2) e pareggia anche la Rivarolese a Bollengo contro l'Ivrea (Soncini e Camilli per gli ospiti, Soster e Bonato al 90' per i locali). E' 1-1 tra Nolese e Union Bussoleno: va avanti l'Union con Romano e segna Rizzuto per i granata.