Calcio: Girasole promuove il calcio camminato over (FOTO GALLERIA)

"Calcio camminato... walking football per over 50. Abbiamo fatto giocare alcuni degli anziani del comune di Aosta (evidentemente più che over 50.. 🤣). Si sono divertiti un sacco e ci hanno chiesto di giocare ancora". Luca Girasole, assessore comunale ai servizi sociali del comune di Aosta, commenta con soddosfazione il successo riscontrato dall'esordio in citta del calcio camminato.

Esordio avvenuto domenica scorsa in piazza Chanoux ha posto le premesse per un altro appuntamento. "Cercheremo di farlo - spiega l'assessore - in occasione della festa del quartiere Dora che, come promesso, sto cercando di organizzare come assessorato alle Politiche sociali e se tutto va bene contiamo di farla a metà settembre"