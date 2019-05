Volley f: Playoff serie C, sconfitta la Ccs Cogne nel primo match

Male la Ccs Cogne di volley femminile nella prima giornata del girone dei playoff per la promozione in serie C.

Le ragazze di coach Grumolato sono state sconfitte a Torino per 3 a 0 in casa dell’Autofrancia Lingotto, seconda classificata nel girone B del campionato.

La seconda giornata del girone per la promozione porta la Ccs Cogne a Ovada mercoledì 21 maggio, poi sfida in casa sabato contro l’Allotreb Nixsa.

Classifica: Autofrancia Lingotto 3 punti; Cantine Rasore Ovada 2 punti; Allotreb Nixsa 1 punto; CCS Cogne 0 punti.