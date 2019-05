Calcio: Eccellenza, mezza battuta d'arresto per il PDHA, vince ancora l'Aygreville

Otto reti, tanto spettacolo ma anche tanta delusione per i giocatori del PDHA, che oggi domenica 14 aprile sono scesi in campo a Hone contro la La Pianese per vincere e si sono invece dovuti accontentare di un 4 a 4 senz'altro divertente per chi ha assistito al match dagli spalti del Saint-Grat.

Vantaggio piemontese con Monteleone, al 9', pareggia Varvelli dopo un minuto. Mascolo riporta La Pianese in vantaggio alla fine del primo tempo, poi la ripresa trova ancora Monteleone ispirato per il 3 a 1. Il PDHA si sveglia e pareggia con Fiore e Cusano, per poi passare in vantaggio ancora con Varvelli. Fatta? No: irrompe in area valdostana Fassari all'83esimo per il 4 a 4 finale. Gli orange restano in zona playoff ma ormai possono dire addio al primo posto.

Terza vittoria consecutiva per l'Aygreville; il 2 a 1 sul campo de La Biellese è siglato nel primo tempo da Mazzocchi che porta in vantaggio le Aquile, cui risponde Cabrini. Nella ripresa è Cunéaz a firmare la rete della vittoria.

Classifica: Verbania 65 punti; PDHA 61 punti; Accademia Borgomanero 51 punti; Aygreville 50 punti; Pro Eureka 45 punti; Alicese 42 punti; Vanchiglia 41 punti; Romentinese e Cerano 39 punti; La Biellese 36 punti; Baveno 35 punti; L.G. Trino 32 punti; La Pianese, BorgoVercelli 31 punti; Lucento 26 punti; Orizzonti United, Arona 16 punti.