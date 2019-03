Pesistica: I° Week-end FIPE “La forza come capacità primaria del movimento”

La Federpesistica Valle d’Aosta propone nel week-end del 23 e 24 marzo un ricco programma patrocinato dal CONI Valle d’Aosta, comprendente diverse iniziative, interamente gratuite, dedicate al tema della forza quale capacità primaria del movimento.

Cinque le Associazioni sportive dilettantistiche coinvolte con propri Atleti, Tecnici e Dirigenti: Asterion Fitness Sport; Bar N Guns Weightlifting; Disval; Prosport 11 Courmayeur e Olimpia Pesistica Aosta, coordinate dal Delegato regionale Nicola Paludi e dal Consigliere nazionale Flavio Serra.

Si apre sabato 23 al palazzetto Bortoletto di Chatillon con il II° Workout di Kettlebell FIPE, aperto a tutti, già svoltosi con successo e partecipazione lo scorso anno, sotto la guida dei Tecnici federali specialisti in Kettlebell Cristiano Arbenson, Dimitri Degl’Innocenti e Sara Miassot.

Sabato mattina ad Aosta appuntamento trasversale di rilievo per il mondo sportivo in generale, con il corso La Pesistica: sport per tutti gli sport - metodologie ed esercizi della Pesistica olimpica utili per tutte le discipline sportive, organizzato in collaborazione con il CONI regionale, rivolto ai tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

Docenti di eccezione il dott. Antonio Urso, Presidente della FIPE, Federazione Italiana Pesistica e della EWF, Federazione Europea di Pesistica, e il dott. Francesco Riccardo, psicologo psicoterapeuta specialista in psicologia sportiva e Presidente dell’APTS, Associazione Psicologi Tecnici Sportivi. Gradito e significativo il ritorno in valle per la quarta volta dal 2016 di Antonio Urso, già relatore a ben due convegni sulla lotta al Doping e alla prima parte del corso La Pesistica sport per tutti gli sport, tutte iniziative patrocinate dal CONI regionale.

Il corso tratterà la stretta correlazione tra la metodologia dell'allenamento della Pesistica olimpica e l'allenamento della forza comune a tutte le discipline sportive che oramai da decenni utilizzano i sovraccarichi a complemento delle proprie attività. Saranno fornite ai tecnici le giuste conoscenze in ordine alla corretta tecnica di esecuzione del movimento, alla prevenzione e correzione degli errori e dei traumi, alla distribuzione di volumi e intensità di carico degli allenamenti a seconda delle diverse discipline sportive praticate.

Nel pomeriggio a Quart, presso la sala di Pesistica della Bar N Guns Weightlifting, I° Workout di Pesistica olimpica condotto dai Tecnici federali Alda Dal Santo e Paolo Gallarotti, responsabile del comitato regionale Federpesistica Emilia Romagna, alla presenza di Maurizio Capolupo responsabile regionale formazione FIPE e dei padroni di casa, il presidente Amedeo Ventura e il Tecnico federale Noemi Kraja.