Volley F: Prima divisione, Fenusma travolge Aymavilles

Sorride il Campionato di Prima divisione alle ragazze del Fenusma LaClavalité Volley, che ieri mercoledì 30 gennaio hanno sconfitto l'Aymavilles per 3 a 1.

Una vittoria portata a casa con merito, sudata punto a punto contro avversarie forti che non hanno concesso praticamente errori ma si sono dovute arrendere alle 'furie bianche' della media valle.

Più di metà stagione è trascorsa tra altri e bassi per il Fenusma di pallavolo, con un momento buio dal quale coach Myriam Chapellu è stata capace di far uscire le sue ragazze al meglio, aiutandole a trovare la determinazione giusta e la voglia di far uscire allo scoperto le loro qualità da vera squadra, con un canto corale che le ha viste protagoniste tutte insieme per il raggiungimento di ottimi risultati.