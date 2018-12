Volley: L'Olimpia contro il Chieri per il primato di classifica

Sold out i posti a sedere al Pala Pressendo di Aosta per questa sera alle 20,45. Scendono in campo per il campionato maschile di serie D di volley il Bruno Tex Olimpia e i piemontesi del Chieri, per quello che si annuncia come il match 'chiave' della stagione per entrambe le formazioni: coach Tardito vuole mantenere il trend positivo dei suoi ragazzi, il Chieri si gioca il primo posto in classifica nel girone A.

Trasferte, invece, per le squadre di serie D femminili: il Ccs Cogne sfida il Rivarolo, il Fenusma va a Lessona (Biella) contro il Botalla.