Volley F: Serie D, sconfitte Ccs Cogne e Fenusma

Ancora sconfitte in trasferta per CCS Cogne e Fenusma nell’ottava giornata del campionato di volley di serie D.

Bella prestazione ma solo un punto e sconfitta al tie break per le ragazze di coach Grumolato contro la forte Omegna prima in classifica (quarto set perso per 28 a 26). Il Fenusma esce battuto per 3 a 1 dal Sangone, questi i parziali: 27 a 25, 19 a 25, 25 a 15 e 25 a 9.

Sabato prossimo il CCS incontrerà il Botalla e il Fenusma sfiderà lo Sprint Volley.



Classifica: Omegna 20 punti; Canavese Volley, Gaglianico 20 punti; Unionvolley, Sangone 18 punti; CCS Cogne 15 punti; Botalla 14 punti; Rivoli 10 punti; Balamunt 8 punti; Fenusma, Rivarolo, Sprint Volley*+ 6 punti; Arona, Invorio 3 punti.