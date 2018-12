Volley: Serie C, Bruno Tex fa 3 a 0 al Torino e guida la classifica

Torna in testa alla classifica del campionato di serie D di volley il Bruno Tex Olimpia, che sconfigge in casa per 3 a 0 il Torino superando il Pavic dopo cinque giornate. Al Pala Pressendo di Aosta coach Genola sembra non avere rivali, anche se i parziali dimostrano che i piemontesi hanno lottato fino all'ultimo: 25 a 19, 25 a 23 e 26 a 24. Sabato prossimo trasferta a Torino contro il Lasalliano U21 ancora ultimo a 0 punti.



Classifica: Bruno Tex Olimpia 12 punti; Domodossola, G.S. Pavic 10 punti; Artivolley, Chieri 9 punti; Novi U21 7 punti; Sant’Anna 2 punti; Torino, 1 punto; Lasalliano U21 0 punti