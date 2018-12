Calcio: Eccellenza, pareggiano Aygreville e PDHA 'beffato' dall'arbitro

"Nessun commento sull'arbitro, ma il gol c'era, come si fa ad annullare una rete così...'. Il commento ironico di mister Cusano tratteggia la delusione di tutto il PDHA per un pareggio casalingo, quello con la terzultima Arona, 'viziato' dall'annullamento di un gol di Varvelli nei minuti finali. Rete valutata valida dai valdostani ma non dall'arbitro, che poco dopo ha mandato tutti negli spogliatoi. La dodicesima giornata del campionato di Eccellenza ha visto dunque il sorpasso del Verbania ( 2 a 0 all'Alicese) per un solo punto sul Pont Donnaz. Anche l'Aygreville ha pareggiato, 1 a 1 con l'Accademia Borgomanero.

Tra le torinesi è invece la domenica del Lucento e della ProSettimo Eureka. Il Lucento sbanca il campo dell'Orizzonti con un 1-2 firmato dalla doppietta di Chiatellino, restano quint'ultimi ma salgono a -1 dalla zona-salvezza. Un grande colpo per la Ligato-band.

La ProSettimo, invece, passa 0-1 a Trino con il gol dell'ex Delorentis e resta a +1 proprio sul Lucento. Perde invece 1-0 il Vanchiglia di De Gregorio, superato dalla RomentineseCerano: per i granata confermata la quarta posizione.

Tra gli altri risultati c'è la vittoria per 1-0 del BorgoVercelli sull'Arona e il balzo dei vercellesi a centro classifica.