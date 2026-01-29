Il Wheelchair Curling parla valdostano: la Disval Aosta è Campione d’Italia

Sul ghiaccio di Cembra (TN), il team Disval domina la finale e conquista il titolo nazionale con una prestazione impeccabile. Il grande curling paralimpico ha trovato il suo epilogo stagionale nella cornice del Palaghiaccio di Cembra, in Trentino, dove ieri si è disputata l’attesa finale del Campionato Italiano di Wheelchair Curling. A trionfare, al termine di una giornata di altissimo livello tecnico, è stata la squadra capitanata da Egidio Marchese , che si è imposta 8 a 2 (al 6 end) contro i padroni di casa dell’Albatrostone. Nei due precedenti incontri, Disval ha vinto sull’albatros Trento 9-2 al sesto end e sulla squadra del Claut per 7 a 6 all’extra end.

I nostri atleti — Egidio Marchese (Skip), Fabrizio Bich (vice Skip), Emanuele Spelorzi, Giuliana Turra, Angela Menardi e Leila Sinisi — hanno dominato il ghiaccio contro le squadre di Trento dell’Albatros, Albatrostone e Claut, dimostrando una precisione e una grinta incredibili.

Dal punto di vista tattico, la Disval ha saputo leggere le traiettorie del ghiaccio di Cembra con estrema rapidità. Fondamentale è stata la gestione dei 'guard' nelle prime fasi di ogni end, che ha permesso allo skip Marchese di piazzare stone decisive, mettendo in costante pressione le squadre trentine e friulane, costrette a giocate difensive molto rischiose.

È un risultato che premia il lavoro, il sacrificio e la passione di un gruppo straordinario. Grazie a chi ha fatto il tifo per noi e a chi sostiene lo sport paralimpico!

Questo risultato non rappresenta solo un traguardo sportivo d'eccellenza, ma testimonia la forza del movimento paralimpico valdostano e l'impegno costante nell'abbattimento delle barriere attraverso lo sport.