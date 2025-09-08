SportivaMente, il Festival dei Libri Sportivi: il conto alla rovescia è iniziato

Busto Arsizio si prepara a vivere tre giorni all’insegna di sport, cultura e grandi emozioni: dal 10 al 12 settembre 2025, in Piazza San Giovanni, torna SportivaMente – Il Festival dei Libri Sportivi, giunto alla sua quarta edizione.

Ingresso libero e un programma ricco di ospiti prestigiosi renderanno la piazza il cuore pulsante delle storie più appassionanti dello sport. Quest’anno saliranno sul palco nomi iconici come Dan Peterson, Marino Bartoletti, Franco Nugnes, François Salvagni, Nicola Calathopoulos e, per un gran finale all’insegna di sport e risate, Cristiano Militello.

Il programma giorno per giorno:

Mercoledì 10 settembre – dalle ore 21: Dan Peterson e Umberto Zapelloni con La mia Olimpia in 100 storie , seguiti da Marino Bartoletti con La storia del calcio azzurro in 50 ritratti .

– dalle ore 21: e con , seguiti da con . Giovedì 11 settembre – dalle ore 21: Franco Nugnes con Senna le verità , a seguire François Salvagni e Ciro Zoratti con Il Codice Velasco .

– dalle ore 21: con , a seguire e con . Venerdì 12 settembre – dalle ore 21: Nicola Calathopoulos con Gioco Sporco e, a seguire, Cristiano Militello con uno spettacolo conclusivo che promette risate ed intrattenimento.

Organizzato dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con il Gruppo Editoriale More News e l’Associazione Culturale Cuadri ETS, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e del Panathlon Club La Malpensa, il festival è reso possibile grazie al sostegno di partner locali e nazionali come AGESP e Concessionaria Paglini.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale