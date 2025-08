Granpablok 2025: Oltre 350 persone tra Cogne e Valsavarenche per un'estate boulder, natura e musica

Si è conclusa con successo l’edizione estiva di Granpablok 2025, il raduno di boulder più grande della Valle d’Aosta, un doppio appuntamento outdoor che ha portato oltre 350 appassionati tra le rocce, i sentieri e gli splendidi panorami del Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra Cogne (21-22 giugno) e Valsavarenche (26-27 luglio).

Un evento promosso dall’Associazione Fuori di Blocco, con il supporto delle amministrazioni locali, che ha trasformato due weekend in autentiche esperienze di sport, condivisione e scoperta del territorio valdostano. I climber, dai principianti agli esperti, hanno potuto cimentarsi su tracciati naturali preparati ad hoc, sperimentare l’energia degli storici blocchi Birra e vivere la magia dello Après Boulder con arrampicata sotto le stelle.

Grande successo anche per le attività collaterali, che hanno arricchito l’esperienza: sessioni di Yoga4Climber per migliorare mobilità e consapevolezza corporea, lezioni di avvicinamento all’arrampicata per bambini e neofiti in un ambiente sicuro e inclusivo, e per concludere ogni giornata, l'immancabile DJ Set open air, che ha fatto danzare partecipanti e pubblico in scenari mozzafiato.

Il team di Granpablok ringrazia tutti i partecipanti, volontari, partner e collaboratori che hanno reso possibile questo doppio evento.

E ora occhi puntati su Aosta! Il viaggio di Granpablok non finisce qui: il 4-5 ottobre arriva l’attesissima Urban Edition, con tante novità in arrivo.

Instagram: @granpablok

Sito ufficiale: www.enjoyevents.it/eventi/granpablok-2025