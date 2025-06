Granpablok 2025: torna l’evento estivo di boulder, natura e musica tra Cogne e Valsavarenche nel Parco Nazionale Gran Paradiso – Valle d’Aosta

Dopo il successo delle edizioni precedenti, Granpablok torna nell’estate 2025 con due attese tappe: il 21-22 giugno a Cogne e il 26-27 luglio a Valsavarenche, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

L’evento, aperto a tutti gli appassionati di arrampicata e della montagna, si conferma come un momento di aggregazione unico che unisce il boulder outdoor alla scoperta del territorio, con tante attività collaterali pensate per ogni fascia di età e livello di esperienza.

Non mancheranno i celebri “blocchi Birra” pensati per coinvolgere i partecipanti in una competizione unica nel suo genere, lo “street boulder” a Cogne emozionante e divertente circuito tra le vie del paese, “l’aprés boulder” a Valsavarenche con l’arrampicata sotto le stelle fino a notte inoltrata. Tra le novità più apprezzate, durante le giornate sarà possibile partecipare alle sessioni di Yoga4Climber, per migliorare mobilità e consapevolezza corporea, e sarà attiva un’area dedicata ai bambini e ai principianti, per avvicinarsi all’arrampicata in totale sicurezza.

Le serate si animeranno con un DJ set open air, per celebrare insieme le giornate passate tra roccia, risate e panorami mozzafiato.

Le iscrizioni sono aperte e disponibili al seguente link:

�–� https://www.enjoyevents.it/eventi/granpablok-2025/

Granpablok 2025 è un’iniziativa promossa dall’Associazione Fuori di Blocco con il supporto delle amministrazioni locali, per valorizzare il territorio attraverso lo sport outdoor e la cultura della montagna.