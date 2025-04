Educare alla difesa

L'iniziativa "Violenza di genere: ti disarmo!" si conferma non solo come un progetto di grande valore educativo, ma anche come un’esperienza trasformativa, capace di coinvolgere profondamente le nuove generazioni. Questo percorso, che unisce sensibilizzazione psico-sociale e attività pratiche di autodifesa, ha dimostrato di essere uno strumento efficace nella lotta contro la violenza di genere, un fenomeno che purtroppo ancora permea la nostra società. La seconda edizione del Festival delle Arti Marziali, tenutasi il 4 e 5 aprile ad Aosta, ha visto una partecipazione straordinaria, con 150 alunni delle scuole locali che hanno preso parte al progetto, accompagnati da circa 300 spettatori, tutti testimoni dell'importanza di un'iniziativa che pone al centro la prevenzione e l'autoefficacia.

Il progetto si fonda su un concetto chiave: l'educazione alla consapevolezza e la promozione della cultura del rispetto. “Violenza di genere: ti disarmo!” non si limita a trattare la violenza come un problema isolato, ma cerca di affrontarlo a partire dalle radici sociali, psicologiche e culturali che lo alimentano. In un contesto sempre più urgente di sensibilizzazione, l’iniziativa si inserisce come un percorso educativo integrato che offre ai ragazzi gli strumenti per riconoscere e reagire di fronte a situazioni di violenza, ma anche per prevenirle attraverso una maggiore consapevolezza dei propri diritti e delle proprie capacità. Il concetto di "disarmo", come indicato nel titolo del progetto, non è solo simbolico, ma diventa un vero e proprio processo che coinvolge la mente e il corpo.

L’aspetto pratico del progetto è stato incarnato dalla possibilità per i ragazzi di avvicinarsi alle arti marziali, discipline che, come l'aikido, il karate, il krav maga e il kung fu, non solo sviluppano capacità fisiche e psicomotorie, ma educano anche al rispetto dell’altro, alla disciplina, alla gestione delle emozioni e all’autocontrollo. Le arti marziali sono un sistema che si distingue per l'approccio olistico, che integra corpo e mente, e che promuove il concetto di armonia interiore e rispetto per gli altri. In particolare, l’aikido, la disciplina più praticata nell'ambito di questo progetto, si fonda su principi di non violenza e di risoluzione dei conflitti senza ricorrere alla forza fisica, insegnando agli allievi a reagire in modo pacifico ma deciso, utilizzando la forza dell'avversario contro di lui.

Il lavoro psicoeducativo che si è svolto parallelamente alle attività marziali, con il supporto delle psicologhe del progetto, ha dato ai ragazzi la possibilità di esplorare, insieme ai loro coetanei, temi cruciali come il rispetto per sé e per gli altri, la consapevolezza emotiva e la gestione dei conflitti. Il dialogo con le psicologhe, che ha coinvolto gli studenti nella discussione su tematiche delicate come la violenza di genere, ha fornito loro una chiave di lettura per comprendere la gravità di questi comportamenti e gli effetti devastanti che possono avere sulla vita delle persone. In un'epoca in cui le dinamiche sociali e relazionali sono in continua evoluzione, è fondamentale che i giovani sviluppino una visione critica e consapevole della realtà che li circonda, per poter affrontare la vita adulta con una solida base di valori.

La bellezza del progetto sta anche nella sua capacità di educare i giovani non solo attraverso i concetti teorici, ma anche attraverso l'esperienza diretta. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di mettersi alla prova in attività pratiche, come le esibizioni e le prove gratuite di arti marziali, che non solo hanno fornito loro strumenti concreti per la difesa personale, ma li hanno anche portati a riflettere sull’importanza dell’autodisciplina, del rispetto per le regole e della collaborazione reciproca. Il fatto che gli studenti stessi abbiano potuto partecipare a queste attività, assistendo alle esibizioni e provando i movimenti marziali, ha contribuito a rendere il progetto ancora più coinvolgente e significativo.

Il Festival delle Arti Marziali, che ha avuto luogo il sabato pomeriggio, ha permesso a un vasto pubblico di scoprire o riscoprire la filosofia delle arti marziali, dai gesti tecnici alla filosofia che le guida. Con oltre 300 partecipanti tra giovani e adulti, l'evento ha dimostrato quanto sia forte l'interesse per la cultura marziale e quanto il messaggio di rispetto e di crescita personale che essa veicola sia capace di raggiungere ogni fascia di età. Non solo i ragazzi delle scuole coinvolte, ma anche le persone di tutte le età hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto con le diverse discipline e di apprezzare la filosofia che le permea. La partecipazione attiva di tutti gli iscritti e il desiderio di esplorare altre discipline hanno alimentato un senso di comunità e di condivisione che ha rappresentato un ulteriore successo per l'iniziativa.

Il progetto, realizzato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Aikido VDA e patrocinato dal Comune di Aosta, è un esempio concreto di come lo sport, in particolare le arti marziali, possano diventare un potente strumento di educazione e cambiamento sociale. La partecipazione dell'Assessorato regionale, che ha sostenuto il progetto attraverso il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili, è stata fondamentale per il successo di questa iniziativa che ha visto crescere l'interesse e il coinvolgimento da parte delle scuole e della cittadinanza.

In conclusione, "Violenza di genere: ti disarmo!" non è semplicemente un progetto educativo, ma un vero e proprio movimento culturale che ha l'obiettivo di formare una nuova generazione più consapevole, più forte e più rispettosa, capace di affrontare le sfide della vita con determinazione e senza mai dimenticare il valore fondamentale del rispetto per gli altri. La straordinaria partecipazione e il successo di quest’edizione sono la prova tangibile che la strada intrapresa è quella giusta, e che il lavoro per educare alla non violenza e all’autodifesa deve continuare con sempre maggiore impegno.