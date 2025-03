Nebbia e quindici centimetri di neve fresca non fermano i temerari della terza edizione di Cervino Snow Bike Show

I quindici centimetri di neve fresca, una giornata nebbiosa e tipicamente invernale non hanno fermato l’entusiasmo dei bikers che ieri - sabato 22 marzo - si sono ritrovati a Breuil-Cervinia per la terza edizione di Cervino Snow Bike Show. Dagli amatori ai professionisti, provenienti dalla Valle d’Aosta e dal Nord Italia: sono stati una settantina i temerari che bardati di tutto punto sono saliti fino ai 2.800 metri di Cime Bianche Laghi per la discesa in mountain bike sulle piste del comprensorio.

Un’avventura epica, una sfida contro se stessi in condizioni climatiche certamente non facili. Qualche capovolta e frenata al limite, ma grande divertimento per la pedalata non competitiva lungo i 5 chilometri della celebre pista Ventina.

A riscaldare l’atmosfera, in un pomeriggio decisamente poco primaverile, ci ha pensato il chitarrista Giulio Maceroni. Una esibizione rock in quota, lui che è abituato a suonare nei circuiti della MotoGp.

L’evento, promosso da Cervino Spa e sostenuto dalla Fondazione Walter Belli, è nato per raccogliere fondi da destinare ai giovani sportivi che hanno subìto lesioni spinali. A promuovere Cervino Snow Bike Show è stato ancora una volta Daniele Herin, presidente dell’Associazione valdostana guide di mountain bike; è stato realizzato anche con la collaborazione di Telepass, Ritter e La Valdôtaine.