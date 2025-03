Sci di velocità: Simone Origone sbanca Vars

Simone Origone conquista la prima tappa della Coppa del Mondo di Sci di velocità a Vars, in Francia, e lo fa dominando la finale di questa mattina, dopo aver mantenuto una posizione di vertice fin dalle qualificazioni e semifinali. Il valdostano ha messo in mostra il suo talento e la sua esperienza, correndo a una velocità impressionante di 189,950 km/h e precedendo il neozelandese Tawny Wagstaff, che ha raggiunto i 188,040 km/h, e il ceco Radim Palan, fermo a 187,980 km/h. In una finale che ha visto il predominio di Origone, gli altri posti sul podio sono stati occupati dai francesi Simon Billy (187,940 km/h) e Bastien Montes (187,000 km/h), rispettivamente al quarto e quinto posto.

Anche nelle semifinali, Origone non ha lasciato spazio agli avversari, registrando una velocità di 189,080 km/h, distanziando Palan (190,170 km/h) e Wagstaff (188,550 km/h). In quella che sembrava una sfida tra titani, Simon Billy si è fermato al quarto posto con 187,960 km/h, un risultato che ha confermato la costante competizione di vertice tra i migliori sciatori di velocità. Nelle prime due discese di ieri, Origone ha subito dato il tono della competizione, fermando il cronometro a 186,370 km/h nella prima prova, con Simon Billy e Tawny Wagstaff a seguirlo rispettivamente con 185,790 e 185,470 km/h. La seconda discesa ha visto Simon Billy superare di poco Origone (187,110 km/h contro 186,750 km/h), ma il valdostano ha dimostrato ancora una volta di essere in forma e pronto per le sfide successive.

Simone Origone (repertorio)

Nel settore femminile, Valentina Greggio ha dominato in tutte le discese, consolidando la sua posizione di leader della competizione. Con una velocità di 187,370 km/h, Greggio ha superato la francese Clea Martinez (183,110 km/h) e la svedese Agnes Abrahamsson (183,010 km/h) nella finale. La portacolori del Club de Ski Valtournenche ha registrato la migliore prestazione anche in semifinale con 188,940 km/h, davanti a Agnes Abrahamsson (184,390 km/h) e Sin Kling Andersson (183,950 km/h). Anche nelle due discese di ieri, la Greggio ha primeggiato: nella prima, con 184,010 km/h, ha preceduto Martinez (178,970 km/h) e Abrahamsson (176,630 km/h), mentre nella seconda ha chiuso con 185,280 km/h, lasciando dietro Abrahamsson (179,720 km/h) e Martinez (178,310 km/h).

Con questi risultati, Simone Origone consolida il suo primato in classifica generale con 480 punti, allungando sensibilmente sui francesi Bastien Montes (325 punti) e Simon Billy (300 punti). Valentina Greggio, con cinque vittorie e 500 punti, guida la classifica femminile, seguita dalla francese Clea Martinez (360 punti) e dall'altra transalpina Maelle Loridon (220 punti).

Domani, tempo permettendo, si tornerà a gareggiare sulla pista di Chabrières con altre due discese valide per la Coppa del Mondo di Speed Skiing. I riflettori sono puntati su Origone e Greggio, che si preparano a difendere il loro dominio sulla neve, con l'obiettivo di continuare a scrivere la storia di questo affascinante sport.