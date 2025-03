Scialpinismo: Maguet sul podio, i gemelli Chanoine nei ‘dieci’ alla Pierra Menta

Si è conclusa, dopo quattro giorni intensi di gare, la 39° edizione della Pierra Menta, classica dello Scialpinismo, con teatro le montagne di Arêche/Beaufort (Francia). Nella competizione in rosa doppietta francese e vittoria di Lorna Bonnel – Axelle Mollaret (12h 50’20”). Doppietta transalpina anche al maschile, grazie a Xavier Gachet – William Bon Mardio (10h 07’24”) davanti a Mathéo Jacquemoud – Samuel Equy (10h 14’24”), con terza la coppia italo-francese Nadir Maguet (Sc C. Gex) e Anselme Damevin (10h 38’16”). Ottima la nona posizione dei gemelli Chanoine, Didier e Jacques (Sc Valdigne MB; 11h 37’28”); 100° Pierre Yves Oddone (Sc G.S. Bernardo) e Nicolò Maule (Sc Fallère); 103° Katrin Bieler (Sc Gressoney MR) e il torinese Guido Braida.

Nella Pierra Menta Jeunes – due giorni di gara -, negli Under 20, terzo posto per Alice Maniezzo (Sc C. Gex) in coppia con la polacca Paulina Gomola (3h 47’02”) alle spalle del duo franco/spagnolo Camille Maupoix-Laia Sellés (3h 17’46”) e delle spagnole Erola Rocias Sacrest-Aina Garreta Farrus (3h 42’45”9). Al maschile, vittoria dei lecchesi Luca Curioni – Lorenzo Milesi (3h 27’08; 10° Gabriele De Pieri e Rémy Latella (Sc C. Gex; 4h 17’01”).

Negli Under 18, quarti Davide Gadin (Sc C. Gex) in coppia con il trentino Niccolò Santoni (2h 55’33”) nella gara vinta dal duo austro/tedesco Silas Walter-Kilian Rettensteiner (2h 39’50”). Al 13° posto Tommaso Broglio (Sc Crammont MB) e il valtellinese Emanuele Bertolina (3h 19’56”); 18° Michele Belotti-Christophe Roullet (Sc C. Gex; 3h 47’01”).

Negli Under 16, successo dei valtellinesi Alex Vavassori-Marco Previsdomini (3h 01’34”); 8° Noah Gorraz-Corrado Luboz (Sc C. Gex; 3h 41’07”9.

CdM Sci nordico

Con la 10 km Individuale in tecnica libera si è chiusa, questo pomeriggio, la tappa di Coppa del Mondo di Fondo di Oslo (Norvegia), gara contrassegnata dalla cinquina dei norvegesi e gara vinta da Harald Oestberg Amundsen (22’06”4). Il migliore degli azzurri un ottimo Davide Graz, decimo in 22’38”3; in 22° posizione Federico Pellegrino (Fiamme Oro; 23’08”6), preceduto di tre posti, 19°, dal brillante poliziotto cuneese Martino Carollo (23’01”2); 34° Paolo Ventura (Cse; 23’31”5); 54° Francesco De Fabiani (Cse; 23’53”7).