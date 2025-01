Rientrata la delegazione valdostana degli atleti che hanno rappresentato la nostra Regione nella Terza Edizione del Trofeo CONI Winter che si è svolta in Abruzzo dal 16 al 19 gennaio

Un grandissimo plauso ai 32 atleti rossoneri delle Federazioni Sport invernali, Sport del ghiaccio e Winter Triathlon che grazie ai loro risultati hanno permesso alla Valle d’Aosta di raggiungere, per la prima volta, il 4° posto del medagliere della classifica generale nonostante la mancanza di rappresentanti delle discipline dello snowboard, curling e short track.

In particolare è da evidenziare la strepitosa prestazione della rappresentativa dello sci di fondo che porta a casa ben 4 medaglie. Nella prima giornata di gare argento nella mass start individuale sia maschile che femminile rispettivamente per Andrea Ianniello e per Alenie Benetti. En plein di tutti i partecipanti rossoneri sul podio della staffetta mista del giorno successivo con oro per Andrea Ianniello, Severine Trento, Joel Nicoletta e Alenie Benetti e bronzo per Marco Ianniello, Elody Vittaz, Cedric Donnet e Arline Chabod.

Risultato eccelso anche per la staffetta dei triatleti, composta da Cecilie Borbey, Cecilia Cadin, Enea Bortolotti e Mattia Carnesecca, che sono saliti sul gradino più alto del podio della gara di duathlon (corsa e sci di fondo).

Buoni risultati anche per gli atleti di sci alpino, hockey e pattinaggio artistico.

Durante la cerimonia di chiusura è stato inoltre consegnato il Premio Fair Play maschile al valdostano Joel Nicoletta che ha giustificato l’assegnazione dicendo “Ho cercato di rispettare le regole, senza dimenticare la voglia di vincere”.

Il Presidente del Comitato Regionale CONI Jean Dondeynaz, al quale nella Cerimonia di chiusura è stata affidata la fiaccola del Trofeo CONI winter a testimoniare il passaggio di consegna per l’edizione 2025 ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto della trasferta e degli ottimi risultati della nostra rappresentativa. Molti importanti risultati a riprova dell'ottimo lavoro che il mondo sportivo valdostano sta facendo. Ad impreziosire la trasferta, oltre ai risultati sportivi, anche il premio fair play vinto da Nicoletta Joel.”

Di seguito i risultati e i nominativi di atleti e accompagnatori:

SCI ALPINO

10° posizione

Atleti: Rizzi Bianca, Pigni Valentina, Dondeynaz Mathieu, Sapia Martina, Testolin Simone, Turco Martino, Chabod Leon e Cossu Chantal

Tecnici: Lariviere Thomas e Canonico Tommaso

SCI DI FONDO

1° posizione

Atleti: Vittaz Elody, Ianniello Andrea, Ianniello Marco, Benetti Alenie, Nicoletta Joel, Donnet Cedric, Trento Severine e Chabod Arline

Tecnico: Vittaz Laurent

HOCKEY

7° posizione

Atleti: Balan Alexandru Ionut, Bianchi Michael, Caccavale Gioele, Cellini Gabriel, Dosso Maurice Joel, Mocanu Alessio Nicolas, Meneghetti Noah, Monteiro Fernandes Francesco, Plesca Cristian e Macri' Nicole

Tecnici: Vigliotti Giuseppe, Meneghetti David e Dosso David

ARTISTICO

9° posizione

Atleti: Fanti Alice e Frau Diletta

Tecnico: Chamonin Sophie

WINTER TRIATHLON

1° posizione

Atleti: Borbey Cecilie, Cadin Cecilia, Bortolotti Enea e Carnesecca Mattia

Tecnico: Alladio Luca