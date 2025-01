Sci alpino: a Pene Vidari e Seletto il Gigante di Valtournenche

Circuito regionale Gros Cidac che torna protagonista, domenica mattina, a Valtournenche con il Gigante riservato alla categoria Allievi, organizzato dal Club de Ski e vinto da Maria Laura Pene Vidari e Pietro Seletto, gara alla quale hanno partecipato poco meno di 200 atleti.

Nella competizione in rosa fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e conquista il gradino alto del podio Maria Laura Pene Vidari (Sc Courmayeur MB; 1’46”82) davanti a Elisa Sertorelli (Club de Ski; 1’47”85; già seconda a metà gara) e, terza, in risalita di una posizione eguagliando il tempo di Pene Vidari nella seconda manche, Alyssa Borroni (Sc Crammont MB; 1’47”92). Scivola di una piazza ed è quarta Anaïs Vuillermoz Curiat (Sc Aosta; 1’48”62) e, quinta, la compagna di sodalizio Sara Parini (Sc Aosta; 1’50”50).

Anche in campo maschile il vincitore, Pietro Seletto (Sc Azzurri del Cervino; 1’44”18; al suo primo anno in categoria) fa segnare il miglior crono in entrambe le manche e precede Federico Valente (Club de Ski; 1’45”52) e Joel Pitet (Sc Mont Glacier; 1’47”59). Al quarto posto, in risalita dalla settima posizione, Alberto Grange (Sc Crammont MB; 1’47”98) e, quinto, Umberto Chiozza (Club de Ski; 1’48”03).

Sci alpino

Slalom Fis in notturna, ieri, a Chamonix (Francia) vinto dal transalpino Lio Baraldi (1’34”83). In 17° posizione Jacques Belfrond (Cse; 1’38”10); 33° Peter Corbellini (Cse; 1’41”47). Si replica, questa sera, sempre a Chamonix, con un altro Slalom Fis in notturna.