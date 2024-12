CIA Scialpinismo: Junod oro, Maniezzo bronzo nel Vertical di Nevegal

Negli Assoluti femminili, successo della torinese Ilaria Veronese (24’14”) davanti alla bellunese dell’Esercito Alba De Silvestro (Cse; 24’22”) e alla trentina Lisa Moreschini (25’10”). Al 4° e 5° posto, per l’Esercito, Giulia Compagnoni e Giulia Murada. Sesta assoluta, oro Under 23, Noemi Junod (Cse; 25’31”), con l’Esercito che nella categoria conquista anche l’argento, grazie alla valtellinese Silvia Berra (27’50”; 9° assoluta), con bronzo, 10°, per un’altra valtellinese, Manuela Pedrana (28’10”). 13° e 4° Under 23, Axelle Vicari (Sc C. Gex; 30’45”).

In campo maschile, s’impone il trentino Federico Nicolini (19’56”), davanti al gardenese Alex Oberbacher (20’24”) e al corregionale Hermann Debertolis (20’34”). Quarto e quinto posto agli alpini Davide Magnini e Robert Antonioli. 7° Henri Aymonod (Sc C. Gex; 21’04”; 5° Senior). 32° e 33°, dello Sc Corrado Gex, terzo e quarto Master A, Remo Gorraz (25’38”) e Matteo Giglio (25’38”).

Negli Under 20, è bronzo Alice Maniezzo (Sc C. Gex; 24’48”) alle spalle delle valtellinesi Silvia Boscacci (22’17”) e Melissa Bertolina (24’09”). In campo maschile, vittoria del vicentino Enrico Pellegrini (18’04”). 14° Rémy Latella (Sc C. Gex; 21’40”).

Negli Under 18, quarto posto a 13” dal podio per Davide Gadin (SC C. Gex; 20’13”) nella gara vinta dal bergamasco Gioele Migliorati (19’34”), che ha preceduto il trentino Niccolò Santoni (19’57”) e il valtellinese Matteo Pedranzini (20’00”). In 16° posizione, Tommaso Broglio (Sc Crammont MB; 22’56”); 18° Roullet Christophe Federico (Sc C. Gex; 23’13”).

Negli Under 16, sfiora per soli 5” la medaglia: 4° Giulia Framarin (Sc C. Gex; 24’51”), nella categoria vinta dalla trevigiana Veronica Bandiera (21’46”), che ha preceduto la bergamasca Sofia Bortolotti (23’49”) e la valtellinese Martina Angelini (24’46”). Ancora un quarto posto per i colori rossoneri al maschile, con quarto Cristian Gabriele Pivot (19’11”) e podio occupato dal valtellinese Alex Vavassori (17’40”), davanti all’altoatesino Alex Wierer (17’47”) e al bergamasco Riccardo Migliorati (18’33”).