Padel: E’ tempo di semifinali per i campionati valdostani assoluti

Quindici atleti locali sono pronti a dare battaglia per conquistare i due posti nelle finali del Doppio Maschile e Misto, che si disputeranno domenica mattina.

Sui due campi dell’impianto castiglionese, i protagonisti si sfideranno in contemporanea per guadagnarsi un posto in finale. Il primo incontro a partire sarà quello del Doppio Misto, dove sul Campo di sinistra scenderanno in campo la coppia TS1 del tabellone, composta da Valeria Campigotto (2) e Federico Allegri (2), opposti a Elena Mazzoni (4) e Henri Martinet (2). Sul campo centrale, invece, sarà il turno di Annuska Como (3) e Giorgio Tripodi (2), che se la vedranno contro la TS2 Monica Cantele (3) e Davide Zorzi (2).

Il programma proseguirà nel pomeriggio, con i semifinalisti del Doppio Maschile chiamati in campo indicativamente intorno alle ore 16:00. Ancora in scena Federico Allegri (2), che, dopo il match di Doppio Misto, tornerà a giocare in coppia con Henri Martinet (2) come TS1 per cercare di superare il duo formato da Loris Farinet (3) e Massimo Martini (4), entrambi pronti a fare la loro parte per centrare la finale. Nella parte bassa del tabellone, il confronto vedrà protagonisti Edoardo Bal (2) e Alberto Cazzato (4), che affronteranno Lorenzo Valente (3) e Tommaso Rossin (3), in un match che promette di essere ricco di emozioni.

La giornata di sabato al Pala Bortoletto si preannuncia quindi ricca di sfide avvincenti, con i migliori giocatori della Valle d'Aosta pronti a dare il massimo per accedere alle finali. L'attenzione è tutta puntata sulle semifinali, con il pubblico che attende di vedere chi riuscirà a conquistare il tanto ambito trofeo del Campionato Valdostano Assoluto di Padel.