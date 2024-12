Padel: Chatillon ospita i Campionati Valdostani Assoluti

Al Pala Bortoletto di Chatillon sabato pomeriggio è tempo di semifinali dei Campionati Valdostani Assoluti di Padel. Quindici sono i giocatori protagonisti che negli incontri odierni si contendono i due posti delle finali di Doppio Maschile e Misto che si giocheranno nella mattina di domenica.

Sui due campi dell’impianto castiglionese si giocano in contemporanea i due incontri di semifinale. I primi a calcare il campo di gara sono i “padelisti” del Doppio Misto. Sul Campo di sinistra si trovano opposti la coppia TS1 del tabellone, Valeria Campigotto (2) – Federico Allegri (2) opposta a Elena Mazzoni (4) e Henri Martinet (2); sul centrale si confrontano la TS3 Annuska Como (3) – Giorgio Tripodi (2) e la TS2 di Monica Cantele (3) – Davide Zorzi (2).

A seguire, indicativamente intorno alle ore 16:00, sono attesi sui due campi di gara i semifinalisti del doppio Maschile. Ancora in campo Federico Allegri (2), che dopo aver giocato la semi del Misto si ripropone come TS1 del Maschile in coppia con Henri Martinet (2) a provare a contrastare il loro favorito accesso alla finale il duo composto da Loris Farinet (3) e Massimo Martini (4).

Nella parte bassa del tabellone giocano il loro match Edoardo Bal (2) e Alberto Cazzato (4) contro Lorenzo Valente (3) e Tommaso Rossin (3).