Open Minini: Sale l'adrenalina

Sul campo centrale del Pala Bortoletto di Chatillon, gli appassionati potranno assistere ai match decisivi per l'accesso alle finali, con il piatto forte rappresentato dalle semifinali di singolare e dalla finale a sorpresa del doppio maschile.

La squadra del TC Chatillon Saint-Vincent, guidata dal Presidente Giorgio Cantele e dal direttore di gara Alessandro Morise, ha saputo conquistare l’apprezzamento dei partecipanti per l’organizzazione impeccabile del torneo, dando così nuove garanzie per il futuro dell'evento, che avrà un Minini 2025 ancora più ricco di emozioni e coinvolgimento.

Il 20 dicembre, intanto, è stata una giornata intensa per i tornei di singolare maschile e femminile, con alcune conferme e sorprese. Nel singolare maschile, i quarti di finale hanno visto un netto dominio delle teste di serie, ma anche l'ascesa di Andrea Colombo, una delle sorprese più interessanti del torneo. Il 22enne canturino, tornato dopo un lungo stop per infortunio, ha fatto fuori due avversari di alto livello. Dopo aver eliminato Riccardo Mascarini (TS4) giovedì, Colombo ha avuto la meglio anche su Marco Furlanetto (TS5) con un convincente 6/3, 6/2, dimostrando di essere tornato in grande forma.

Le altre semifinaliste del singolare maschile sono state tutte teste di serie. Stefano D’Agostino (TS1) ha superato Leonardo Taddia con un doppio 6/2, mentre Juan Cruz Martin Manzano (TS2) ha sconfitto Nicolò Consonni 6/2, 6/3. Anche Gabriele Bosio (TS3) ha ottenuto un successo netto contro Denis Spiridon, vincendo 6/4, 6/3.

Taddia Morolli

Per quanto riguarda il singolare femminile, la 31enne brasiliana Gabriela Vianna Cé (TS1) ha dovuto sudare nel primo set contro Anna Lanciaprima (2.5), ma ha poi chiuso la pratica con un 6/1 nel secondo set. Federica Joe Gardella (2.5) ha avuto la strada spianata dopo il ritiro della sua avversaria Elisa Camerano (2.4) sul punteggio di 5/0. Molto più combattuti i due match nella parte bassa del tabellone, con Federica Di Sarra (TS2) che ha sconfitto facilmente Serena Paris (6/1, 6/1) e Cristiana Ferrando (TS3) che ha avuto la meglio su Ginevra Parentini Vallega (6/0, 6/1).

Sabato 21 dicembre si preannuncia un'altra giornata di grande tennis. Le semifinali di singolare maschile, che inizieranno alle 12:30, vedranno sfidarsi Juan Cruz Martin Manzano (TS2) e Gabriele Bosio (TS3), mentre alle 15:30 toccherà a Stefano D’Agostino (TS1) affrontare Andrea Colombo (2.3).

Nel singolare femminile, il primo match di semifinale tra Gabriela Vianna Cé (TS1) e Federica Joe Gardella (2.5) avrà inizio alle 11:00, seguito dalla sfida tra Cristiana Ferrando (TS3) e Federica Di Sarra (TS2) alle 14:00.

Nel pomeriggio, alle 17:30, ci sarà la finale del doppio maschile, un incontro che si preannuncia incerto e spettacolare, con Francesco Pansecchi (2.5) e Gabriele Bosio (2.2) da una parte, e Alberto Morolli (2.3) e Leonardo Taddia (2.3) dall'altra. Entrambe le coppie hanno superato avversari di primissimo livello nelle semifinali, con emozionanti tie-break che hanno deciso i loro destini. La finale del doppio promette quindi un appassionante confronto, con il pronostico apertissimo.

Risultati di venerdì 20 dicembre:

Singolare Maschile – Quarti di finale:

TS1 Stefano D’Agostino (2.1) vs Leonardo Taddia (2.3) 6/2, 6/2

Andrea Colombo (2.3) vs TS5 Marco Furlanetto (2.2) 6/3, 6/2

TS3 Gabriele Bosio (2.2) vs Denis Spiridon (2.3) 6/4, 6/3

TS2 Juan Cruz Martin Manzano (2.1) vs Nicolò Consonni (2.4) 6/2, 6/3

Singolare Femminile – Quarti di finale:

TS1 Gabriela Vianna Cé (2.1) vs Anna Lanciaprima (2.5) 7/5, 6/1

Federica Joe Gardella (2.5) vs Elisa Camerano (2.4) 5/0 Rit.

TS2 Federica Di Sarra (2.1) vs Serena Paris (2.4) 6/1, 6/1

TS3 Cristiana Ferrando (2.1) vs Ginevra Parentini Vallega (2.4) 6/0, 6/1

Doppio Maschile – Semifinali:

TS3 Alberto Morolli (2.3) – Leonardo Taddia (2.3) vs TS2 Lorenzo Comino (2.4) – Marco Furlanetto (2.2) 5/7, 6/3 (12-10)

TS4 Francesco Pansecchi (2.5) – Gabriele Bosio (2.2) vs TS1 Stefano D’Agostino (2.1) – Riccardo Mascarini (2.2) 3/6, 6/1 (12-10)

Programma di sabato 21 dicembre:

Singolare Maschile – Semifinali:

12:30 TS2 Juan Cruz Martin Manzano (2.1) vs TS3 Gabriele Bosio (2.2)

15:30 (circa) TS1 Stefano D’Agostino (2.1) vs Andrea Colombo (2.3)

Singolare Femminile – Semifinali:

11:00 TS1 Gabriela Vianna Cé (2.1) vs Federica Joe Gardella (2.5)

14:00 TS3 Cristiana Ferrando (2.1) vs TS2 Federica Di Sarra (2.1)

Doppio Maschile – Finale: