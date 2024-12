Al Minini è il momento degli incontri per giocarsi le finali

Nella giornata di venerdì 20 dicembre si disputano gli incontri che determinano le semifinali del singolo maschile e femminile e i finalisti del doppio maschile. In campo tutte le teste di serie che proveranno a fare valere il peso della loro migliore classifica di merito per raggiungere la finale. Tutti in campo oggi i big, ad eccezione della TS4 del singolare maschile, il 26enne Riccardo Mascarini che nel suo esordio a Chatillon si è arreso, perdendo al terzo set contro il 22enne Andrea Colombo 5/7, 6/3, 6/4. Si è guadagnato la sfida odierna con la TS1, il 24enne Leonardo Taddia che in un confronto equilibratissimo e ad alta intensità ha avuto la meglio 7/6, 4/6, 6/4 sul pari età, classe 2000, Alberto Morolli. Non meno impegnativo è stato il passaggio del turno ai quarti di finale per il 23enne Marco Furlanetto, la TS5 del tabellone, che ha dovuto lottare strenuamente per avere la meglio, con i parziali di 7/5, 6/7, 7/6, Mirko Lagasio, anche lui del 2001. Dei cinque match del singolare di giovedì, solo uno si è chiuso in due set, quello che vedeva opposti Denis Spiridon e Filiberto Fumagalli, vinto dal primo con i parziali di 7/6, 6/2. Ancora in tre set, anche se la fotografia dell’incontro riporta un equilibrio solo nel primo parziale, nella partita che ha visto opposti il 19enne Nicolò Consonni e il 21enne Luca Parenti, vinta dal più giovane 4/6, 6/0, 6/2.

Oggi alle ore 11 gioca il suo esordio al Minini la TS1 Stefano D’Agostino, talento 21enne di Arco di Trento, classifica 2.1 nazionale e 839 del ranking ATP, che si propone per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro dell’Open di Chatillon. A cercare di contrastare la sua avanzata, li 24enne Leonardo Taddia (2.3). Alle ore 13 altri due confronti. Per la parte alta del tabellone giocano Andrea Colombo (2.3) e la TS5 Marco Furlanetto (2.2); mentre sull’altro campo del Pala Bortoletto si sfidano il 22enne piemontese Denis Spiridon (2.3) e la TS3, classe 2000, Gabriele Bosio (2.2). A chiudere, con inizio in programma alle ore 17, l’esordio del 19enne argentino, Juan Cruz Martin Manzano TS2 e 2.1 della classifica nazionale. A cercare di fermarne l’avanzata prova a contrastarlo un altro under 20, anche lui classe 2005 Nicolò Consonni (2.4) proponendo un match che merita di essere seguito.

Passando al torneo di singolare femminile, quattro le partite giocate giovedì per guadagnarsi i quarti di finale. Nella parte alta del tabellone la 24enne Anna Lanciaprima (2.5) si è imposta sulla coscritta Ester Ivaldo (2.4) 6/3, 6/2. Tirato il match tra la 21enne Ginevra Parentini Vallega (2.4) e la 17enne Carolina Dibenedetto (2.5) chiuso a favore della prima con i parziali di 7/5, 6/4. Altrettanto in equilibrio la partita dove si sono sfidate la 27enne piemontese Federica Joe Gardella (2.5) e la 19enne Cecilia Manitto (2.5), anche in questo caso la vittoria è arrisa alla tennista più esperta, impostasi 6/3, 7/6. Senza storia, invece, il successo rotondo 6/2, 6/0 di Serena Paris (2.4), classe 2005, che non ha lasciato spazio alla 18enne Valentina Merku (2.5).



Anna Lanciaprima

Alle ore 11 entra in gioco la TS1 del torneo femminile, la 31enne brasiliana di Porto Alegre Gabriela Vianna Cé (2.1). La sudamericana, che vanta 14 successi nel circuito e un best ranking importante (221° del circuito WTA nel 2019), è certamente la grande favorita del torneo. La prima che proverà a contrastarla oggi sul sintetico di Chatillon è Anna Lanciaprima (2.5). Alle ore 15 si affrontano per entrare in semifinale Elisa Camerano (2.4) e Federica Joe Gardella (2.5) e in contemporanea Serena Paris (2.4) che sfiderà la TS2 Federica Di Sarra (2.1), unica giocatrice che ha già all’attivo un titolo all’Open di Chatillon, ottenuto sette anni fa, nel 2017. Alle 17 è infine previsto il quarto impegno del programma di singolare femminile dove si presenta al pubblico valdostano la TS3 Cristiana Ferrando (2.1) opposta a Ginevra Parentini Vallega (2.4).

Venendo al doppio maschile, gli incontri di giovedì non hanno portato in dote sorprese per quanto attiene i passaggi del turno, ma certamente ha colpito la fatica che la TS1 Stefano D’Agostino (2.1) – Riccardo Mascarini (2.2) ha fatto per superare il primo scoglio, i fratelli Riccardo (2.8) e Cesare Carpano (2.6) che hanno costretto i titolati avversari ad inseguire e capitolati solo al tie break previsto al posto del terzo set 6/7, 7/6 (10-4). Più netti gli altri risultati, la TS2 Lorenzo Comino (2.4) – Marco Furlanetto (2.2) ha lasciato poco spazio a Gabriele Mellerio (2.5) e Pietro Genovesi (2.8), superati 6/2, 6/1; la TS3 Alberto Morolli (2.3) e Leonardo Taddia (2.3) hanno negato, imponendosi 6/3, 7/6, il passaggio in semifinale al valdostano Noah Canonico (2.6) in coppia con Alessandro Dragoni (2.3). Infine senza storia il 6/0, 6/2 con il quale la TS4 Francesco Pansecchi (2.5) – Gabriele Bosio (2.2) si è sbarazzata della coppia composta da Nicolò Consonni (2.4) e Tommaso Vola (2.4).

Alberto Morolli

Oggi pomeriggio, si giocano i due match che garantiscono l’accesso alla finale. Alle 16:30 si affrontano la TS2 Lorenzo Comino (2.4) – Marco Furlanetto (2.2) e la TS3 Alberto Morolli (2.3) – Leonardo Taddia (2.3). A seguire la seconda partita, tra la TS1 Stefano D’Agostino (2.1) – Riccardo Mascarini (2.2) e la TS4 Francesco Pansecchi (2.5) – Gabriele Bosio (2.2).

Risultati incontri Open nazionale Chatillon – Memorial Giorgio Minini Giovedì 19 dicembre

Singolare Maschile

Andrea Colombo (2.3) Vs TS4 Riccardo Mascarini (2.2) 5/7, 6/3, 6/4; Leonardo Taddia (2.3) Vs Alberto Morolli (2.3) 7/6, 4/6, 6/4; TS5 Marco Furlanetto (2.2) Vs Mirko Lagasio (2.3) 7/5, 6/7, 7/6; Denis Spiridon (2.3) Vs Filiberto Fumagalli (2.3) 7/6, 6/2; Nicolò Consonni (2.4) Vs Luca Parenti (2.3) 4/6, 6/0, 6/2.

Singolare Femminile

Anna Lanciaprima (2.5) Vs Ester Ivaldo (2.4) 6/3, 6/2; Ginevra Parentini Vallega (2.4) Vs Carolina Dibenedetto (2.5) 7/5, 6/4; Serena Paris (2.4) Vs Valentina Merku (2.5) 6/2, 6/0; Federica Joe Gardella (2.5) Vs Cecilia Manitto (2.5) 6/3, 7/6.

Doppio Maschile

TS3 Alberto Morolli (2.3) – Leonardo Taddia (2.3) Vs Noah Canonico (2.6) – Alessandro Dragoni (2.3) 6/3, 7/6; TS1 Stefano D’Agostino (2.1) – Riccardo Mascarini (2.2) Vs Riccardo Carpano (2.8) - Cesare Carpano (2.6) 6/7, 7/6 (10-4); TS2 Lorenzo Comino (2.4) – Marco Furlanetto (2.2) Vs Gabriele Mellerio (2.5) – Pietro Genovesi (2.8) 6/2, 6/1; TS4 Francesco Pansecchi (2.5) – Gabriele Bosio (2.2) Vs Nicolò Consonni (2.4) – Tommaso Vola (2.4) 6/0, 6/2.

Programma incontri Open nazionale Chatillon – Memorial Giorgio Minini Venerdì 20 dicembre

Singolare Maschile

H 11:00 TS1 Stefano D’Agostino (2.1) Vs Leonardo Taddia (2.3); H 13:00 Denis Spiridon (2.3) Vs TS3 Gabriele Bosio (2.2); Andrea Colombo (2.3) Vs TS5 Marco Furlanetto (2.2); H 17:00 Nicolò Consonni (2.4) Vs TS2 Juan Cruz Martin Manzano (2.1).

Singolare Femminile

H 11:00 TS1 Gabriela Vianna Cé (2.1) Vs Anna Lanciaprima (2.5); H 15:00 Elisa Camerano (2.4) Vs Federica Joe Gardella (2.5); Serena Paris (2.4) Vs TS2 Federica Di Sarra (2.1); H 17:00 Ginevra Parentini Vallega (2.4) Vs TS3 Cristiana Ferrando (2.1).



Doppio Maschile

H 16:30 TS2 Lorenzo Comino (2.4) – Marco Furlanetto (2.2) Vs TS3 Alberto Morolli (2.3) – Leonardo Taddia (2.3); A seguire TS1 Stefano D’Agostino (2.1) – Riccardo Mascarini (2.2) Vs TS4 Francesco Pansecchi (2.5) – Gabriele Bosio (2.2).

CS13 Open Minini 2024