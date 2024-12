Open Minini: Entrano in campo i 'grandi'

Oggi, giovedì 19 dicembre, saranno protagoniste le teste di serie numero 4 e 5, mentre da domani, con in programma i quarti di finale, esordiranno le TS1, 2 e 3. Il programma di giornata prevede 13 incontri, di cui cinque di singolare maschile, quattro match di singolare femminile e altrettante partite del tabellone di doppio maschile.

Nel torneo di singolare maschile, il livello qualitativo si è ulteriormente alzato, con giocatori di seconda categoria che sono scesi in campo, giovani atleti in grado di proporre colpi importanti e grande intensità. Nella parte alta del tabellone, il 24enne Leonardo Taddia (2.3) è riuscito a evitare il terzo set, ma per imporsi ha dovuto strenuamente lottare per avere la meglio sul 28enne Davide Aschieri (2.5), che si è arreso, ma con onore, superato 7/5, 7/6. Ancora più equilibrato il match che ha visto opposti il 24enne Alberto Morolli (2.3) e il 21enne Tommaso Vola (2.4), confronto concluso dopo tre set: 7/6, 6/7, 6/4, tutti tiratissimi.

Spirodon

Tra il 22enne Andrea Colombo (2.3) e il 27enne Alessandro Dragoni (2.3), il match è stato a senso unico a favore del primo, che si è imposto 6/2, 6/3. Altrettanto netto il risultato del campo nella sfida che ha visto opposti il 21enne mancino sanremese Mirko Lagasio (2.3) e il classe 2000 Gabriele Mellerio (2.5), match appannaggio del ligure, che ha chiuso il suo primo incontro a Chatillon con un comodo 6/3, 6/1.

Vincente in tre set Filiberto Fumagalli (2.3), 22enne del TC Lecco, che, dopo aver perso il primo set 4/6, ha preso in mano le redini dell'incontro superando 6/1, 6/3 il 15enne alessandrino Francesco Pansecchi (2.5). Un set di sostanziale equilibrio e un secondo parziale a senso unico hanno caratterizzato il confronto tra il 22enne Denis Spiridon (2.3) e il 20enne Gilberto Ravasio.

A imporsi è stato il primo, portacolori del Cus Genova Tennis. Nella parte bassa del tabellone, facile successo per il 21enne Luca Parenti (2.3), che ha piegato 6/2, 6/1 Lorenzo Comino (2.4). Infine, nell'ottavo match del mercoledì di incontri, Nicolò Consonni (2.4) si è imposto su Riccardo Campagnola (2.3) per 6/3, 7/5.

In virtù di questi risultati, queste sono le partite di giornata che prenderanno avvio a partire dalle ore 12, quando in campo si presenterà per il suo esordio la TS4 Riccardo Mascarini (2.2), che se la vedrà con Andrea Colombo (2.3). A seguire, dalle 13:30, Leonardo Taddia (2.3) sarà in campo con Alberto Morolli (2.3) e la TS5 Marco Furlanetto (2.2) giocherà con Mirko Lagasio (2.3). Ancora due match, in contemporanea, sui campi del PalaBortoletto di Chatillon, dalle 15:30, con i confronti tra Denis Spiridon (2.3) e Filiberto Fumagalli (2.3) e Luca Parenti (2.3) opposto a Nicolò Consonni (2.4).

Passando al singolare femminile, dove oggi si giocano i sedicesimi di finale, mercoledì si sono visti due match, entrambi conclusi al terzo set. La 24enne Anna Lanciaprima (2.5) si è imposta sulla giovanissima (classe 2011) Nicole Maccario (2.7) 4/6, 6/2, 6/1, e la 18enne Valentina Merku (2.5) ha superato la 23enne Beatrice Zappa (2.6) 4/6, 6/3, 6/4.

Quattro le partite in programma oggi per il singolare femminile. Alle ore 12 Ester Ivaldo (2.4) affronta Anna Lanciaprima (2.5); alle 15 Carolina Dibenedetto (2.5) sfida Ginevra Parentini Vallega (2.4). Alle 17 due incontri: Valentina Merku (2.5) gioca con Serena Paris (2.4) e Cecilia Manitto (2.5) se la vedrà con Federica Gardella (2.5).

A chiudere, il doppio maschile, dove regge l'ultima presenza valdostana nell'Open Minini 2024 con Noah Canonico (2.6), che in coppia con Alessandro Dragoni (2.3), ha sconfitto Vittorio Gillerio (2.8) e Jacopo Oppezzo (2.7) 6/4, 6/4. Riccardo (2.8) e Cesare Carpano (2.6) hanno vinto 6/4, 6/4 l'incontro che li vedeva opposti a Andrea Albiero (2.6) e Alessandro Maina (2.6). Gabriele Mellerio (2.5) e Pietro Genovesi (2.8) hanno dovuto ricorrere a un tiratissimo tie-break del terzo set per imporsi 6/4, 5/7 (18-16) a Denis Spiridon (2.3) e Gioele Noé (2.6); stessa sorte toccata a Nicolò Consonni (2.4) e Tommaso Vola (2.4), che, perso il primo set e pareggiato il secondo, hanno piegato Filippo Giovannini (2.7) e Umberto Giovannini (3.1) 2/6, 6/1 (11-9).

Oggi, scendono in campo per i quarti di finale le quattro teste di serie del torneo. Alle 17 Noah Canonico (2.6), in coppia con Alessandro Dragoni (2.3), proverà a fermare la TS3 Alberto Morolli (2.3) – Leonardo Taddia (2.3). Alle 18:30 Riccardo (2.8) e Cesare Carpano (2.6) se la vedranno con i super favoriti, la TS1 del doppio maschile Stefano D'Agostino (2.1) e Riccardo Mascarini (2.2). Sempre alle 18:30 Gabriele Mellerio (2.5) e Pietro Genovesi (2.8) giocheranno nella parte bassa del tabellone contro la TS2 Lorenzo Comino (2.4) e Marco Furlanetto (2.2); infine Nicolò Consonni (2.4) e Tommaso Vola (2.4) avranno di fronte la TS4 Francesco Pansecchi (2.5) e Gabriele Bosio (2.2).

Merku e Zappa

Risultati incontri Open nazionale Chatillon – Memorial Giorgio Minini Mercoledì 18 dicembre

Singolare Maschile

Nicolò Consonni (2.4) vs Riccardo Campagnola (2.3) 6/3, 7/5; Mirko Lagasio (2.3) vs Gabriele Mellerio (2.5) 6/3, 6/1; Andrea Colombo (2.3) vs Alessandro Dragoni (2.3) 6/2, 6/3; Luca Parenti (2.3) vs Lorenzo Comino (2.4) 6/2, 6/1; Leonardo Taddia (2.3) vs Davide Aschieri (2.5) 7/5, 7/6; Alberto Morolli (2.3) vs Tommaso Vola (2.4) 7/6, 6/7, 6/4; Denis Spiridon (2.3) vs Gilberto Ravasio (2.4) 7/5, 6/1; Filiberto Fumagalli (2.3) vs Francesco Pansecchi (2.5) 4/6, 6/1, 6/3.

Singolare Femminile

Anna Lanciaprima (2.5) vs Nicole Maccario (2.7) 4/6, 6/2, 6/1; Valentina Merku (2.5) vs Beatrice Zappa (2.6) 4/6, 6/3, 6/4.

Doppio Maschile

Noah Canonico (2.6) – Alessandro Dragoni (2.3) vs Vittorio Gillerio (2.8) – Jacopo Oppezzo (2.7) 6/4, 6/4; Riccardo Carpano (2.8) – Cesare Carpano (2.6) vs Andrea Albiero (2.6) – Alessandro Maina (2.6) 6/4, 6/4; Gabriele Mellerio (2.5) – Pietro Genovesi (2.8) vs Denis Spiridon (2.3) – Gioele Noé (2.6) 6/4, 5/7 (18-16); Nicolò Consonni (2.4) – Tommaso Vola (2.4) vs Filippo Giovannini (2.7) – Umberto Giovannini (3.1) 2/6, 6/1 (11-9).

Programma incontri Open nazionale Chatillon – Memorial Giorgio Minini Giovedì 19 dicembre

Singolare Maschile

H 12:00 TS4 Riccardo Mascarini (2.2) vs Andrea Colombo (2.3); H 13:30 Leonardo Taddia (2.3) vs Alberto Morolli (2.3); TS5 Marco Furlanetto (2.2) vs Mirko Lagasio (2.3); H 15:30 Denis Spiridon (2.3) vs Filiberto Fumagalli (2.3); Luca Parenti (2.3) vs Nicolò Consonni (2.4).

Singolare Femminile

H 12:00 Ester Ivaldo (2.4) vs Anna Lanciaprima (2.5); H 15:00 Carolina Dibenedetto (2.5) vs Ginevra Parentini Vallega (2.4); H 17:00 Valentina Merku (2.5) vs Serena Paris (2.4); Cecilia Manitto (2.5) vs Federica Gardella (2.5).

Doppio Maschile

H 17:00 Noah Canonico (2.6) – Alessandro Dragoni (2.3) vs TS3 Alberto Morolli (2.3) – Leonardo Taddia (2.3); H 18:30 Riccardo Carpano (2.8) – Cesare Carpano (2.6) vs TS1 Stefano D’Agostino (2.1) – Riccardo Mascarini (2.2); Gabriele Mellerio (2.5) – Pietro Genovesi (2.8) vs TS2 Lorenzo Comino (2.4) – Marco Furlanetto (2.2); TS4 Francesco Pansecchi (2.5) – Gabriele Bosio (2.2) vs Nicolò Consonni (2.4) – Tommaso Vola (2.4).