Il Minini protagonista su tre fronti

Chiusa la prima settimana, l’Open di Chatillon Memorial Giorgio Minini si propone, a partire da oggi, martedì 17 dicembre, nei suoi tre tornei

di finale. Lunedì è stato l’ultimo giorno dove in campo sono scesi solo i giocatori del singolare maschile, dando vita a cinque partite.

Nella parte alta del tabellone il 20enne Andrea Albiero (2.6) ha dovuto ricorrere al terzo set per imporsi su Pietro Genovesi (2.8), di un anno

più giovane, vincendo 6/3, 0/6, 6/4. Il 22enne Gioele Noé (2.6) si è guadagnato il passaggio al turno successivo superando il 15enne Jacopo Oppezzo (2.7) 6/3, 6/4.

Prosegue il cammino dell’unico Terza categoria ancora impegnato nell’open; la sorpresa è del 27enne Leonardo Napoli (3.3) che in due set (6/3, 6/2) ha piegato il quotato 16enne Alessandro Maina (2.6). Nella parte bassa del tabellone, il classe 2007 Riccardo Rizzo (2.6) ha vinto su Vittorio Gillerio (2.8), di un anno più giovane, 6/3, 6/4. Infine Filippo Giovannini (2.7) si è imposto 6/1, 7/5 su Filippo Apolito (2.6).



Sono tredici gli incontri in programma per martedì 17 dicembre, coinvolgendo tutti i tabelloni, singolare maschile, femminile, e doppio maschile. Con partite in programma sia a fine mattinata che nel pomeriggio, anche tardo. Per il Singolare maschile sono in programma sette partite, la prima a partire dalle ore 11:00 tra Riccardo Rizzo (2.6) e Nicolò Consonni (2.4); Alle 12:30 si affrontano Gilberto Ravasio (2.4) contro Leonardo Napoli (3.3) e Francesco Pansecchi (2.5) opposto a Giovanni Agostinetto (2.5). Nel pomeriggio, dalle ore 14:00 saranno in campo Tommaso Vola (2.4) e Gioele Noé (2.6); Giovanni Boi (2.5) impegnato nella partita con Gabriele Mellerio (2.5); Alle ore 15:00 si sfidano Davide Aschieri (2.5) e Andrea Albiero (2.6), mentre a chiudere il programma di giornata, alle ore 16:00 saranno in campo Lorenzo Comino (2.4) e Filippo Giovannini (2.7).



Per il Singolare femminile due i match in programma. Alle ore 12:30 Bianca Baroglio (2.6) affronta Beatrice Zappa (2.6) e alle ore 16:00

Nicole Maccario (2.7) gioca il match contro la valdostana Eleonora Toniolo 3.3.



Protagonisti anche i giocatori di doppio, con quattro partite in programma. La prima vede opposti, dalle 16:30 i fratelli Carpano, Riccardo (2.8) e Cesare (2.6) contro i locali Frederic Dalle (3.4) e Lapo Stelitano (3.4). Alle 18:00 due match con valdostani protagonisti: Gabriele Mellerio (2.5) e Pietro Genovesi (2.8) opposti ai rossoneri Davide Freydoz (3.3) Davide Floris (3.4); Vittorio Gallerio (2.8) in coppia con Jacopo Oppezzo (2.7) sfideranno i giocatori di casa Alessandro Laniece (3.1) e Gabriel Rade (4.4). Intorno alle 18:30 è previsto il quarto match con i presidenti del circolo Giorgio Cantele (4.1) e Alessandro Finelli (3.5) che se la vedranno contro i fratelli Filippo (2.7) e Umberto Giovannini 3.1.



Risultati Tabellone principale

Lunedì 16 dicembre

Leonardo Napoli - Alessandro Maina 6/3, 6/2; Riccardo Rizzo - Vittorio Gillerio 6/3, 6/4; Filippo Giovannini - Filippo Apolito 6/1, 7/5; Gioele Noé - Jacopo Oppezzo 6/3, 6/4; Andrea Albiero - Pietro Genovesi 6/3, 0/6, 6/4



Programma incontri Open nazionale Chatillon – Memorial Giorgio Minini

Martedì 17 dicembre



Singolare Maschile

H 11:00 Riccardo Rizzo 2.6 vs Nicolò Consonni 2.4; H 12:30 Gilberto Ravasio 2.4 vs Leonardo Napoli 3.3; Francesco Pansecchi 2.5 vs Giovanni Agostinetto 2.5; H 14:00 Tommaso Vola 2.4 vs Gioele Noé 2.6; Giovanni Boi 2.5 vs Gabriele Mellerio 2.5; H 15:00 Davide Aschieri 2.5 vs Andrea Albiero 2.6; H 16:00 Lorenzo Comino 2.4 vs Filippo Giovannini 2.7



Singolare Femminile

H 12:30 Bianca Baroglio 2.6 vs Beatrice Zappa 2.6; H 16:00 Nicole Maccario 2.7 vs Eleonora Toniolo 3.3.



Doppio Maschile

H 16:30 Riccardo Carpano 2.8 - Cesare Carpano 2.6 Vs Frederic Dalle 3.4 - Lapo Stelitano 3.4; H 18:00 Gabriele Mellerio 2.5 – Pietro Genovesi 2.8 vs Davide Freydoz 3.3 – Davide Floris 3.4; Vittorio Gallerio 2.8 – Jacopo Oppezzo 2.7 vs Alessandro Laniece 3.1 – Gabriel Rade 4.4; H 18:30 Giorgio Cantele 4.1 – Alessandro Finelli 3.5 Vs Filippo Giovannini 2.7 – Umberto Giovannini 3.1