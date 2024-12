I ragazzi valdostani salutano il Minini

Niente da fare; la domenica di incontri dell’open nazionale di Chatillon Memorial Giorgio Minini ha fotografato la sconfitta degli ultimi tennisti valdostani in gara nel tabellone principale del singolare maschile. Non ha destato sorpresa le prevedibili sconfitte di Davide Freydoz e Alessandro Laniece, entrambi provenienti dal tabellone di terza categoria e qualificati all’open contro avversari più quotati. Davide Freydoz ha conquistato 4 games, sconfitto 6/3, 6/1 da Vittorio Gillerio (2.8). Uguale numero di games all’attivo per Alessandro Laniece che contro Pietro Genovesi (2.8) ha retto bene il primo set, perso 6/4, crollando però nel secondo parziale chiuso 6/0. Sconfitta in tre set per Noah Canonico (2.6), il più quotato tra i valdostani, che nella sfida con Jacopo Oppezzo (2.7) si è arreso con i parziali di 6/4, 3/6, 7/5.

La sfida tra Gioele Noé (2.6) e Michele Maniglia (2.6) si è risolta a favore del primo che si è imposto 6/3, 6/4. La vera sorpresa della domenica di incontri è stato il successo netto ottenuto da Leonardo Napoli (3.3), terza categoria che impegnato contro Riccardo Carpano (2.8) si è guadagnato il secondo turno dell’open imponendosi con un importante 6/0, 6/3. Infine Filippo Giovannini (2.7) ha vinto il proprio match di esordio piegando in tre set 4/6, 6/1, 6/1 Carmelo Gasparo (2.7).

A garantire ancora un colore rossonero in questa edizione dell’Open di Chatillon resta la sola Eleonora Toniolo, portacolori del TC Chatillon St-Vincent, che nel primo match del singolare femminile è riuscita a imporsi con un doppio 6/2 su Nicole Bergamini.

Cinque le partite in programma per lunedì 16 dicembre, tutte in programma nel pomeriggio. Alle ore 15:00 aprono la giornata di incontri Alessandro Maina (2.6) che, sul centrale, proverà a fermare la marcia di Leonardo Napoli (3.3). Alle ore 16:00 il programma propone la partita tra Riccardo Rizzo (2.6) e Vittorio Gillerio (2.8); mentre alle 16:30 saranno in campo Filippo Apolito (2.6) contro Filippo Giovannini. Alle 17:30 sul campo 1 si sfideranno Gioele Noé (2.6) e Jacopo Oppezzo (2.7); mentre a chiudere la giornata, alle ore 18:00 è in programma il match tra Andrea Albiero (2.6) e Pietro Genovesi (2.8)



Risultati Tabellone principale Domenica 15 dicembre

Michele Maniglia - Gioele Noé 6/3, 6/4; Leonardo Napoli - Riccardo Carpano 6/0, 6/3; Vittorio Gillerio - Davide Freydoz 6/3, 6/1; Jacopo Oppezzo - Noah Canonico 6/4, 3/6, 7/5; Pietro Genovesi - Alessandro Laniece 6/4, 6/0; (SF) Eleonora Toniolo - Nicole Bergamini 6/2, 6/2; Filippo Giovannini - Carmelo Gasparo 4/6, 6/1, 6/1.



Programma incontri Open nazionale Chatillon – Memorial Giorgio Minini Lunedì 16 dicembre

H 15:00 Alessandro Maina 2.6 Vs Leonardo Napoli 3.3; H 16:00 Riccardo Rizzo 2.6 Vs Vittorio Gillerio 2.8; H 16:30 Filippo Apolito 2.6 Vs Filippo Giovannini; H 17:30 Gioele Noé

2.6 Vs Jacopo Oppezzo 2.7; H 18:00 Andrea Albiero 2.6 Vs Pietro Genovesi 2.8