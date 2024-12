Tennis Memorial Minini: Parte l'Open di Singolare a Châtillon, Femminile e Maschile in Gara

Dpo otto giorni di partite, l'Open nazionale di Châtillon – Memorial Giorgio Minini conclude i tabelloni di Quarta e Terza Categoria, lasciando spazio al tabellone finale maschile, che si apre domenica con i primi sei confronti e troverà il suo epilogo con gli incontri di finale, che si giocheranno tra sabato 21 e domenica 22 dicembre. In contemporanea, prende il via questa domenica, 15 dicembre, anche il torneo di singolare femminile, con 18 protagoniste, e si gioca il primo match.

Un passo indietro ci permette di evidenziare gli incontri di sabato 14 dicembre, che hanno garantito ai migliori tre giocatori di Terza Categoria l'accesso al tabellone principale. Nella parte bassa del tabellone della Sezione 2, il derby tra compagni del TC Châtillon St-Vincent ha visto il successo del più esperto Davide Freydoz (3.3), che con un doppio 6/4 si è guadagnato la card per l'Open, superando il 18enne Lapo Stelitano (3.4). La sfida tra Leonardo Napoli (3.3) e Gabriele Stranci (3.1) ha visto il successo del meno quotato Leonardo, che è riuscito a imporre il proprio gioco, superando il 20enne meneghino Gabriele Stranci 6/2, 6/1. È invece risultata a senso unico la partita che vedeva opposti la TS1 del tabellone di Terza, l'aostano Alessandro Laniece (3.1), che si è imposto 6/1, 6/1 su Frederic Dalle (3.4).

Gli incontri della seconda domenica di torneo sono in totale sette, tutti previsti nel pomeriggio, con in programma anche il primo match del torneo femminile, dove è chiamata all'esordio la valdostana del TC Châtillon St-Vincent Eleonora Toniolo (3.2), che, a partire dalle ore 17:00, sfida la pari categoria Nicole Bergamini (3.2). Per il tabellone maschile, sono protagonisti domenica gli ultimi tre valdostani ancora in gara. Esordisce Noah Canonico (2.6), che affronta Jacopo Oppezzo (2.7). Si tratta di una sfida tra giovani della generazione Z, entrambi ancora minorenni. Noah, 16enne, classe 2008, se la vedrà con Jacopo, che solo da qualche giorno ha festeggiato i suoi 15 anni. In contemporanea, Davide Freydoz (3.3), guadagnata la qualificazione al tabellone principale, prova a proseguire il proprio cammino giocando contro il temibile Vittorio Gillerio (2.8), un altro giovanissimo, classe 2008. Gioca il suo secondo match di questo torneo Alessandro Laniece (3.1) contro Pietro Genovesi (2.8), 21enne il valdostano, 19enne il suo avversario. Le altre partite del primo turno dell'Open di singolare vedono opposti Michele Maniglia (2.6) a Gioele Noé (2.6), Riccardo Carpano (2.8) contro il qualificato Leonardo Napoli (3.3), mentre chiuderà la giornata di incontri Filippo Giovannini (2.7), che sul centrale del PalaBortoletto sfiderà Carmelo Gasparo (2.7).

Leonardo Napoli

Risultati Sezione 2 – Terza Categoria

Sabato 14 dicembre

Alessandro Laniece (3.1) – Frederic Dalle (3.4) 6/1, 6/1

Davide Freydoz (3.3) – Lapo Stelitano (3.4) 6/4, 6/4

Leonardo Napoli (3.3) – Gabriele Stranci (3.1) 6/2, 6/1

Programma Incontri Open Nazionale Châtillon – Memorial Giorgio Minini

Domenica 15 dicembre

14:00 Michele Maniglia vs Gioele Noé, Riccardo Carpano vs Leonardo Napoli

15:30 Vittorio Gillerio vs Davide Freydoz, Noah Canonico vs Jacopo Oppezzo

17:00 Pietro Genovesi vs Alessandro Laniece, (SF) Eleonora Toniolo vs Nicole Bergamini

18:30 Filippo Giovannini vs Carmelo Gasparo