Open Minini: Inizia la corsa ai pass per il tabellone principale con grandi sfide e talenti emergent

Venerdì 13 dicembre si sono svolti due degli incontri in programma per determinare i pass per l’Open di Singolare maschile, Memorial Giorgio Minini, con l’assenza del lombardo Raul Locatelli che ha lasciato strada al tennista di casa, Frederic Dalle. Il programma prevedeva infatti tre sfide, ma con la defezione di Locatelli il bilancio si è ridotto a due partite, entrambe molto combattute sui campi in sintetico del Pala Bortoletto.

Leonardo Napoli, giocatore del circolo milanese All For Tennis & Padel, ha avuto la meglio con un netto 6/1, 6/1 su Davide Floris del circolo di Chatillon, dimostrando il suo valore e il suo ottimo stato di forma. Il match più equilibrato della giornata è stato quello che ha visto di fronte Lapo Stelitano, del TC Chatillon St Vincent, e Francesco Miele dell’Aosta Tennis Academy. Stelitano ha prevalso con il punteggio di 6/2, 6/2, ma Miele ha lottato con determinazione, senza riuscire però a contenere l’esperienza e la tecnica dell’avversario.

Davide Floris

Oggi, Sabato 14 dicembre, il torneo entra nel vivo con tre match che determineranno la griglia del tabellone principale. Il primo incontro vedrà l’affascinante sfida tra Frederic Dalle e Alessandro Laniece, quest’ultimo testa di serie e attualmente tesserato con un circolo torinese, ma originario della Valle d’Aosta. Laniece, classificato 3.1, parte come favorito, ma Dalle (3.4) darà sicuramente battaglia. A seguire, il secondo incontro mattutino metterà a confronto due giocatori del TC Chatillon St Vincent: Davide Freydoz e Lapo Stelitano. Entrambi sono classificati 3.3 e 3.4, con Freydoz che potrebbe aver leggermente più esperienza a suo favore. Nel pomeriggio, la sfida tra Leonardo Napoli e Gabriele Stranci, due tennisti lombardi, completerà la giornata.

Nel frattempo, si è definito il tabellone di singolare maschile dell’Open Nazionale Memorial Giorgio Minini, che si preannuncia di altissimo livello, grazie alla presenza di ben cinque teste di serie di categoria 2.1-2.2, tesserati nel circuito professionistico Futures. La testa di serie numero 1 è stata assegnata al trentino Stefano D’Agostino, 21 anni, seguito dal giovane argentino Juan Cruz Martin Marzano. La TS3 è andata a Gabriele Bosio, mentre la TS4 è stata assegnata a Riccardo Mascarini. A chiudere la lista delle prime cinque teste di serie, il veneto Marco Furlanetto. Con una partecipazione così prestigiosa, il torneo si prepara a offrire un livello tecnico davvero elevato, con una competizione che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Il torneo proseguirà quindi con una serie di incontri che si preannunciano avvincenti, con la speranza di vedere nuovi talenti emergere e di assistere a sfide entusiasmanti per conquistare un posto nel tabellone principale dell'Open di Chatillon.