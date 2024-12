Sci alpino: Pizzinato e Fumagalli sul podio del circuito Fisi a Pampeago

Secondo Slalom Fis, oggi, all’Alpe Pampeago (Trento) valido per il Grand Prix Italia di Sci alpino femminile e ottima prestazione delle valdostane: Annette Belfrond, Carole Agnelli e Cecilia Pizzinato entrano nelle migliori quindici della classifica; fuori dalle ‘venti’ per un solo decimo Sofia Fumagalli, con Pizzinato e Fumagalli che conquistano un posto sul podio del circuito istituzionale della Federazione italiana Sport invernali.

La gara è stata vinta dalla napoletana, tesserata nel bresciano, Flavia Diletta Giordano (1’26”93) davanti alla capoclassifica di metà gara, l’altoatesina delle Fiamme Gialle Celina Haller (1’26”96) e, in risalita di sette posizioni, a poliziotta ampezzana Ambra Pomaré (1’27”97). Al 6° e 7° posto, per l’Esercito, Laura Steinmair e Francesca Carolli; settima a metà gara scivola in 11° posizione Annette Belfrond (1’28”71); recupera sei piazze ed è 13° Carole Agnelli (Fiamme Oro; 1’29”48), così come rimonta dieci posti e conclude 14° Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB; 1’29”60; 3° GpI Juniores); 21° Sofia Fumagalli (Club de Ski; 1’32”17; in risalita di 14 posizioni; 3° GpI Aspiranti); 32°, in rimonta di 23 posti, Carlotta Paletti (Sc Crammont MB; 1’35”18); 11° e 13° a metà gara, non concludono la seconda Tatum Bieler e Sophie Mathiou (Cs Carabinieri).

CdM Sci nordico

Sono in programma, alle 16 la femminile alle 16.25 la maschile, le qualifiche della Team Sprint in skating della Coppa del Mondo di Fondo, tappa in programma, da oggi a domenica 15, a Davos (Svizzera). Dalle 18 e 18.35 la finale; nella qualifiche femminili, due coppie al via e una, con il pettorale 15, è formata da Nadine Laurent (Fiamme Oro) e Federica Cassol (Cse); altrettante al maschile e, con il numero 2, Elia Barp e Federico Pellegrino (Fiamme Oro).