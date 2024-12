Tennis: Il Minini inizia a decollare

Il quarto giorno dell’Open nazionale 29° Memorial Giorgio Minini, martedì 10 dicembre, ha segnato la conclusione del tabellone di Quarta categoria, con due giocatori che hanno ottenuto il passaggio alla seconda fase, quella riservata alla Terza categoria. A guadagnarsi l’accesso sono stati Giorgio Cantele, testa di serie numero 2, e Gianni Vitello, che ha brillantemente superato tre turni, tra cui una vittoria fondamentale in tre set contro il giovane Simone Chiucchiurlotto, TS1 dell’Aosta Tennis Academy.

Il programma dei giorni precedenti, lunedì 9 dicembre, ha visto sfide tra giocatori del TC Chatillon St-Vincent, tutte risolte in due set. Gianni Vitello ha avuto la meglio su Luca Machina con il punteggio di 6/2, 6/4, mentre Alessandro Moro ha superato Claudio Scandone con un doppio 6/4. Martedì 10 dicembre si sono svolti i match decisivi per la qualificazione al tabellone di Terza categoria. Il confronto tra Gianni Vitello e Simone Chiucchiurlotto è stato intenso e si è risolto in tre set: il primo parziale è andato a Gianni al tie-break (7/6), il secondo è stato vinto da Simone (3/6), e nel decisivo set finale Vitello ha chiuso con un 6/3. Nella parte bassa del tabellone, Giorgio Cantele ha avuto ragione di Alessandro Moro con il punteggio di 6/4, 6/4 in un match equilibrato ma deciso in due set.

Simone Chiucchiurlotto

Il programma di mercoledì 11 dicembre prevede due interessanti incontri. Il primo vedrà in campo Gabriel Tovagliari, 3.5 del CT Saint-Christophe, contro Gianni Vitello, seguito dal confronto tra due ex presidenti del TC Chatillon St-Vincent: Alessandro Finelli (3.5) sfiderà Giorgio Cantele (4.1). Nonostante la migliore classifica di Alessandro, che vanta anche una differenza di età di sei anni, nel tennis nulla è mai scontato e la partita promette di essere combattuta.

Giovedì 12 dicembre, alle ore 15:30, presso la sala del Coni della Valle d’Aosta in regione Borgnalle, si terrà una conferenza stampa che presenterà gli atleti di punta che saranno protagonisti della seconda settimana di tornei sui campi di Chatillon. L’attesa cresce per gli incontri che daranno vita alla fase decisiva della competizione.

Gianni Vitello