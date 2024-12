Dall’Italia e dall’estero, Pila attende 265 Children per il Top 50

Sono 265 gli atleti selezionati per la quarta edizione di Top 50, che torna sule piste di Pila (Valle d’Aosta) a metà dicembre, con quattro gare in programma tra martedì 17 e mercoledì 18. Sono attesi gran parte dei migliori Children italiani, affiancati da un numero in costante crescita di atleti stranieri.

Al comitato organizzatore sono arrivate 49 richieste da club e comitati esteri, per poter partecipare con sciatori provenienti da Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, Polonia, Spagna, Svizzera e Bosnia ed Erzegovina. Un confronto internazionale di inizio stagione, voluto dalla rivista specializzata Race ski magazine e lo sci club Aosta, dopo una richiesta avanzata da diversi allenatori interessati ad avere un primo blocco di gare nazionali a chiusura della preparazione estiva e autunnale.

A Pila saranno rappresentati la maggior parte dei Comitati italiani e gli atleti si misureranno in una gara di slalom gigante e in una di slalom. Numeri leggermente più bassi nei Ragazzi, mentre l’organizzazione ha deciso di assegnare alcune wild card in più agli Allievi, molti dei quali si avvicinano a grandi passi al salto di categoria. In estate sono stati invitati i primi 30 atleti della classifica Race Future Club (Allievi) e della combinata stilata tenendo conto dei risultati del Criterium Cuccioli (Ragazzi). È poi stata attivata una procedura di richiesta wild card, che ha portato alla composizione di una graduatoria di merito (secondo punteggi Fisi di gigante e slalom) utilizzata per completare il contingente italiano, integrato poi con gli stranieri.

A Pila prosegue il lavoro della società impianti per l’apertura della stazione e per predisporre le piste che ospiteranno le gare. Atleti e allenatori sono attesi in località lunedì 16 dicembre, qualcuno anticiperà l’arrivo alla giornata di domenica per sciare sul comprensorio e affinare gli ultimi dettagli.

L’evento è organizzato con il supporto di Regione Autonoma Valle d’Aosta, oltre che di diverse aziende che hanno una forte tradizione nel mondo racing. A fianco di Liski e Atomic, quest’anno entra a far parte dell’evento Energiapura, azienda veneta di abbigliamento tecnico che consegnerà a ogni partecipante una esclusiva felpa e che insieme all’organizzazione sta studiando alcune attività per i prossimi mesi.