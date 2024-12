Si riaccendono i riflettori sull’Open Minini di Chatillon

Il 2024 è l’anno dei grandi exploit del tennis italiano, sia a livello individuale, Sinner e Paolini su tutti, che di squadra, con le vittorie in Davis e King Cup delle formazioni azzurre; situazioni che hanno determinato grande attenzione da parte del pubblico e dei media. A distanza di quattro anni, nel momento più opportuno, torna a riproporsi in Valle d’Aosta l’Open nazionale di tennis di Chatillon – Memorial Giorgio Minini, il torneo valdostano più titolato che festeggia sui campi del circolo della media Valle l’atteso ritorno.

Il Tennis Club Chatillon Saint-Vincent, indiscusso protagonista del massimo evento tennistico nazionale in regione, con un crescendo costante fino al 2019, dopo il Covid e un periodo di riallineamento, si ripropone con la stessa forza e determinazione di prima. Da sabato 7 a domenica 22 dicembre, senza soluzione di continuità, il 29° Open Giorgio Minini, appuntamento inserito nel calendario nazionale della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel), tornerà a brillare, forte di un montepremi di 13.000 euro, 7mila per l’Open maschile, 5mila per il femminile e 1.000 per il doppio maschile.

Un torneo importante, l’Open Minini, che negli anni si è fatto conoscere e apprezzare e che ora torna di attualità, ancora a ridosso delle festività di fine anno, grazie al fattivo supporto della MdM Special Tools di Chatillon, uno dei leader europei di attrezzature speciali in acciaio e non solo, Main partner di un torneo che vuole ricordare la figura di Giorgio Minini, nel 1982 fondatore del marchio MdM, illuminato imprenditore, prematuramente scomparso nel 1995. Grande amico del tennis della media Valle a cui la famiglia, con a capo l’Amministratore unico Luca, ha voluto convintamente confermare il binomio con l’appuntamento tennistico di maggior risalto in Valle d’Aosta.

Dal “Minini” sono transitati giocatori che si sono poi proiettati verso le vette del circuito mondiale. Per sintesi riportiamo, negli anni, le partecipazioni di Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori, Ludmila Samsonova per citare i più quotati come ranking e come risultati nei circuiti internazionali, oltre ad una nutritissima schiera di ottimi tennisti. Sarà l’occasione, in queste due settimane, per scoprire qualche altro futuro talento; un’opportunità per gustare tennis di altissimo livello.

Teatro delle due settimane di incontri i tre campi al coperto, in sintetico, del palazzetto dello sport comunale di Chatillon “Amedeo Bortoletto”, gestito dalla Tnt Sport Club. Nella prima settimana, dal via di sabato 7 dicembre, protagonisti saranno i giocatori da 4NC a 3.5, prioritariamente valdostani, per poi lasciare spazio ai giocatori dalla categoria 3.4 a 2.8, che potranno iscriversi fino alle ore 12:00 domenica 8 dicembre, e infine i big nazionali, da 2.7 a 1.1 che avranno tempo fino a giovedì 12 dicembre per formalizzare la propria presenza nel torneo valdostano, dagli addetti ai lavori definito: “la settimana bianca degli Open”.



L’Open Nazionale – Memorial Minini, vede protagonisti e impegnerà le forze migliori del TC Chatillon St-Vincent, con in prima fila il presidente Giorgio Cantele, il direttore del torneo Alessandro Morise ed i tanti preziosi collaboratori. Oltre all’indispensabile aiuto della MdM, il torneo può contare sul sostegno dell’Amministrazione regionale ed il patrocinio dei comuni di Chatillon e Saint-Vincent oltre che del Coni della Valle d’Aosta.

A conferma del grande interesse da parte della federazione per il ritorno di questo torneo, la già certificata presenza delle telecamere dell’emittente SuperTennis che copriranno le parti salienti del Minini 2024.



L’organizzazione ha previsto una conferenza stampa ad Aosta giovedì 12 ottobre, alle ore 15:00 presso la sala che ospita il Coni della Valle d’Aosta in regione Borgnalle. Sarà l’occasione per presentare gli atleti top che saranno protagonisti sui campi di Chatillon nella seconda e decisiva settimana di torneo.