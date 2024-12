Sci alpino: Giorgia Collomb a punti nel Gigante di Killington (USA)

Quarto pettorale in Coppa del Mondo e primi punti nel massimo circuito mondiale per Giorgia Collomb, nella serata di ieri (ora italiana) conquistati nel Gigante di Killington (Vermont; Usa), grazie al 19° posto, migliorando di una piazza il risultato conquistato al termine della prima manche. Non conclude la seconda metà di gara Federica Brignone (Cs Carabinieri), settima dopo la prima discesa, fino a quel momento in grado di far segnare un altro tempo – e risultato – di assoluto prestigio.

Cade e si teme il peggio per le condizioni fisiche per la statunitense Mikaela Shiffrin, al comando al termine della prima manche; semaforo verde a quel punto per un’impeccabile svedese Sara Hector (1’53”08) che sale sul gradino alto del podio, davanti alla croata Zrinka Ljutic (1’53”62) e alla svizzera Camille Rast (1’54”13). La migliore delle azzurre, in risalita di ben undici posizioni, è la vicentina dei Carabinieri, 18°, Asja Zenere (1’56”70). Ventesima al termine della prima metà di gara, Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; 1’56”97) conclude al 19° posto, mettendo nel palmares i primi punti in Coppa del Mondo, cosa sfuggita di un nulla, sette giorni prima, nello Slalom di Gurgl (Austria). Al 26° posto la friulana dell’Esercito, Lara Della Mea (Cse; 1’59”51); non si era qualificata per la seconda manche Marta Bassino (Cse).

Questo pomeriggio, dalle 16, la prima manche dello Slalom, prova alla quale prenderà parte anche Federica Brignone, al cancelletto con il pettorale numero 31; con il 40 Lara Della Mea, 59 Giorgia Collomb; seconda manche a partire dalle 19.



Sci alpino

Discesa libera Fis femminile sulla Saslong, in Val Gardena, questa mattina, vinta dalla svizzera Jasmin Mathis (1’31”12). In 58° posizione Giulia Albano (Cs Carabinieri; 1’36”55); 76° Ylenia Verney (Sc Pila; 1’38”17); 86° Sophie Fragno (Sc Chamolé; 1’39”11); 95° Giulia Bosonin (Sc Aosta; 1’41”62).

Il programma in Alta Badia prosegue, domani, con due Discese libere maschili e una femminile; chiusura martedì 3 dicembre, con due SuperG, sia maschili, sia femminili.

Sci alpino

Gigante Fis, oggi, a Pfelders (Alto Adige) vinto dal giapponese Hayala Wakatsuki (1’48”06) davanti al bolzanino Alberto Battisti (Cse; 1’48”13) e allo slovacco Andreas Zampa (1’48”45). Al 9° posto, in risalita di cinque posizioni, Filippo Segala (Fiamme Oro; 1’49”90).