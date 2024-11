Biathlon: N. Bétemps in ottima condizione nei testi in Val Martello

Due Sprint-test per gli azzurri, ieri e oggi, in Val Martello (Alto Adige) valide per definire gli atleti che andranno in Svezia, a Idre Fjall, per la prima tappa di IbuCup, dal 28 novembre all’1 dicembre, gare che hanno vissuto sulle buone prestazioni di Nicolò Bétemps, di Martina e Beatrice Trabucchi, Samuel Comola, Michela Carrara e Nayeli Mariotti Cavagner.

Nella prima gara, sabato, 7,5 km Sprint, vince Hannah Auchentaller (20’32”5; 0 0) davanti a Martina Trabucchi (Cse; 20’43”3; 0 0) e Rebecca Passler (21’15”4; 1 0 ). Dal 4° al 8° posto troviamo Samuela Comola (Cse; 21’20”3; 0 1), Beatrice Trabucchi (Cse; 21’24”0; 0 1), Michela Carrara (Cse; 21’36”0; 2 1) e, prima Junior, Alice Pacchiodi (Fiamme Oro; 21’59”5; 00); 10° Francesca Brocchiero (Cse); 11°, 1° Giovani, Nayeli Mariotti Cavagnet (Fiamme Gialle;

22’24”9; 1 0); 12° Ilaria Scattolo (Cse); 14° Astrid Plosch (Cse); 16° Sara Scattolo (Cse); 20° Gaia Brunetto (Cse); 25° Giorgia Saracco (Sc Brusson; 25’00”1; 1 3); 27° Denise Planker (Cse); 32° Marlène Christille (Sc Brusson; 28’01”4; 2 2). Al maschile – 10 km -, vittoria dello Junior dei Carabinieri Christophe Pircher (25’24”6; 1 0) davanti a David Zingerle (Cse; 26’06”2; 1 2) e a Jacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 26’10”0; 0 1). Quarto posto, secondo Junior, Nicolò Bétemps (Fiamme Oro; 26’13”7; 2 1); 6° Michael Durand (Cse; 26’37”6; 0 2); 19° Alex Perissutti (Cse); 22° Manuel Contoz (Fiamme Oro; 27’37”3; 1 1); 27° Michel Devalm(Cse; 28’36”8; 1 2); 30° Lorenzo Bonino (Gs Godioz; 29’26”3; 0 1); 32° Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 30’21”9; (0 0); 33° Alessandro Rizzi (Sc Champorcher; 30’42”3; 2 4). Nella replica odierna, bissa il successo Hannah Auchentaller (20’22”3; 0 0) a precedere Beatrice Trabucchi (/20’43”7; 0 0) e Rebecca Passler (20’49”8; 0 1); 4°, assente il primo giorno, Lisa Vittozzi. Dal 5° al 7°, Samuela Comola (21’13”6; 0 2), Michela Carrara (21’14”1; 2) e Martina Trabucchi (21’28”6; 0 2); 11° 1° Giovani, Nayeli Mariotti Cavagnet (22’22”9; 01); dal 14° al 16° posto, Ilaria Scattolo, Sara Scattolo, Astrid Plosch; 18° Gaia Brunetto; 21° Francesca Brocchiero; 24° Denise Planker; 25° Chiara Barailler (Sc Bionaz Oyace; 25’39”3; 1 1). In campo maschile, piazza d’onore assoluta e primo Junior, Nicolò Bétemps (25’20”6; 0 1) alle spalle dell’alpino Nicola Romanin (25’12”1; 0 1). Quinto e 6°, per il Cse, David Zingerle e Nicolò Giraudo; 9° Jacopo Leonesio (26’38”3; 0 2); 10° Michael Durand (26’40”7; 0 2); 17° Davide Cola (Cse); dal 22° al 25° posto Manuel Contoz (28’05”5; 2 3), Michel Deval (28’29”7; 2), Alessandro Rizzi (29’13”6; 1 3) e Lorenzo Bonino (29’31”1; 1 1).

Biathlon

Test per gli azzurri di Coppa del Mondo di Biathlon, oggi, a Sjusjøen (Norvegia). Nella 15 km Mass start, vinta dal norvegese Endre Strømsheim; 29° Didier Bionaz (Cse), con sei errori al poligono (2 0 2 2) che chiude a 3’08” dal vincitore. Nella 10 km Sprint di ieri, sabato 16 novembre, ancora Norvegia in cima al podio, grazie a Vetle Sjåstad Christiansen (23’40”5; 0 0) e buon 7° Tommaso Giacomel (a 31”9; 0 1); 27° Didier Bionaz (a 1’28”; 1 1).